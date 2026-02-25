Yeni yuvamızda iftar açmak nasip oldu

Asrın felaketi depremde Kahramanmaraş'ta 8 katlı Bedir Apartmanı'nın enkazında kalan ve saatler sonra kurtarılan Parlak ailesi, 4 hafta önce yerleştikleri yeni yuvalarında iftar açmanın mutluluğunu yaşıyor.

'SAĞLAM VE KONFORLU'

Emlak konut ve Azerbaycan hükümeti tarafından yapılan konutlara taşınan aile, yeni evlerinin sağlam ve konforlu olduğunu anlattı. İmam olan ev sahibi Hidayet Parlak, "Enkaz altında bulunduğum boşlukta sabah namazını kılıp dua etmiştim. Şimdi rabbim bize yeni yuvamızda iftar açmayı nasip etti. Depremde oğlum yaralandı ve Ankara'da Şehir hastanesinde tedavi gördü. Şehir hastaneleri, deprem sürecinde büyük bir yükü omuzladı. Bu süreçte, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine bir kez daha hayran kaldım" dedi.