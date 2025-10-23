Haberler Yaşam Haberleri Yeni Zelanda Parlamentosu, 16 yaşından küçüklere sosyal medya yasağını görüşecek
Giriş Tarihi: 23.10.2025 11:32

Yeni Zelanda Parlamentosu, 16 yaşından küçüklere sosyal medya yasağını görüşecek

Yeni zelanda Parlamentosu, bugün 16 yaşından küçüklere sosyal medya yasağını görüşecek.

İHA
Yeni Zelanda Parlamentosu, 16 yaşından küçüklere sosyal medya yasağını görüşecek

Yeni Zelanda'da Ulusal parti milletvekili Catherine Wedd tarafından Mayıs ayınca sunulan 16 yaşından küçüklere sosyal medya kullanımının sınırlandırılmasını öngören yasa tasarısı bugün parlamentoya sunuluyor. Gençlerin çevrimiçi ortamda zarar görmesini önlemeyi amaçlayan tasarı, sosyal medya platformlarının yaş doğrulama süreci uygulamalarını zorunlu kılacak. Tasarı, Ulusal Parti üyelerinin desteğini alırken koalisyon ortakları tasarıyı destekleyip desteklemeyeceklerini açıklamadı.
Avustralya da geçtiğimiz yıl benzere bir yasayı kabul ederek 16 yaşından küçüklere sosyal medya yasağını getiren ilk ülke olmuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yeni Zelanda Parlamentosu, 16 yaşından küçüklere sosyal medya yasağını görüşecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz