Yenice Ormanları Nerede? Yenice Ormanları’na Nasıl Gidilir?

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Yenice Ormanları Nerede?

Yenice Ormanları, ülkemizin önemli ormanları arasında sayılmaktadır. Yenice, Karabük iline bağlı olan, Karabük ile Zonguldak arasında bulunan bir ilçedir. Yeşilliği ile meşhur olan bu ilçe ormanlarında bisiklet ve yürüyüş güzergahlarının yanı sıra kaya tırmanışı için uygun alanlar da bulunmaktadır. Ormanda bulunan ağaçların boyları zaman zaman 30 metreyi bulmaktadır.

Yenice Ormanları, Karabük il merkezine yaklaşık 35 km mesafededir. Bu ormanlar, 1999 yılında Doğayı Koruma Vakfı tarafından "korunması gereken alan" olarak ilan edilmiştir. Söz konusu ormanlar aynı zamanda Türkiye'nin en büyük blok ormanlarıdır. Kendine özgü ekosistemi ile bilinen bu oranlarda çok sayıda geyik, karaca, tilki, vaşak, ayı, çakal ve tavşan da yaşamaktadır.

Yenice Ormanlarına Nasıl Gidilir?

Yenice ormanlarına Karabük'ten gidecekseniz Karabük-Zonguldak istikametine 35 km gitmeniz gerekir. Bu ormanlar Yenice ilçe merkezine 5 km'dir. Söz konusu ormanlarda kamp da yapılmaktadır. Her yıl belli aralıklarla bu ormanlarda kamp faaliyetlerinin organize edildiğini göreceksiniz. Karabük Üniversitesi de kamp için bu ormanlardan yararlanmaktadır. Yürüyüş parkuru ve çeşitli doğa aktiviteleri için de bu ormanların doğal nimetlerinden istifade edilmektedir.