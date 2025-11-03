Haberler Yaşam Haberleri YENİDEN DEĞERLEME ORANI 2025 BELLİ OLDU: Kimlik ve ehliyet ücreti 2026 ne kadar, kaç TL olması bekleniyor?
Giriş Tarihi: 3.11.2025 11:16

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ekim ayı enflasyon verilerine göre, enflasyon oranı yüzde 2,55 olarak belirlendi. Bu veriler ışığında, 2026 yılında vergi, harç ve cezaların artışını belirleyecek olan Yeniden Değerleme Oranı (YDO) yüzde 25,49 olarak netleşti. Buna göre, yeni yılda nüfus cüzdanı (kimlik) ve sürücü belgesi (ehliyet) harçlarının 2026 yılında ne kadar olacağı merak konusu oldu. Peki, yeni yılda ehliyet ve kimlik ücreti ne kadar, kaç TL olması bekleniyor?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı enflasyon oranını yüzde 2,55 olarak açıkladı. Bu verilere göre, 2026 yılı için geçerli olacak Yeniden Değerleme Oranı (YDO) ise yüzde 25,49 olarak belirlendi. Peki, 2026 yılında kimlik ve ehliyet harçları ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar...

YENİDEN DEĞERLENDİRME ORANI BELLİ OLDU!

TÜİK, 2026 yılı için Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ni (Yİ-ÜFE) yüzde 25,49 olarak açıkladı. Bu oran, vergi artışları ve kamu gelirlerinin artış hızını etkileyecek.

CUMHURBAŞKANI YETKİSİYLE ARTIŞ DEĞİŞEBİLİR

2026 yılı için belirlenen kimlik ve ehliyet harçlarındaki artış oranı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yetkisiyle artırılabilir veya düşürülebilir.

Bu oran, 2026 yılı boyunca geçerli olacak ve tüm vatandaşların kimlik ve sürücü belgesi harçlarında doğrudan etkili olacak.

EHLİYET HARCI 2026 YILINDA NE KADAR OLACAK?

Kasım ayı verilerine göre B sınıfı ehliyet harcı yeni yılda 5.678 TL'den 7.122 TL'ye yükselecek.

