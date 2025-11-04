Yeniden değerleme oranı ile kimlik ve ehliyet ücreti değişecek! 2026 kimlik ve ehliyet ücreti ne kadar olacak, belli oldu mu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı enflasyon oranını yüzde 2,55 olarak açıkladı. Bu verilere göre, 2026 yılı için geçerli olacak Yeniden Değerleme Oranı (YDO) ise yüzde 25,49 olarak belirlendi. Peki, 2026 yılında kimlik ve ehliyet harçları ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar...
YENİDEN DEĞERLENDİRME ORANI BELLİ OLDU!
TÜİK, 2026 yılı için Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ni (Yİ-ÜFE) yüzde 25,49 olarak açıkladı. Bu oran, vergi artışları ve kamu gelirlerinin artış hızını etkileyecek.
CUMHURBAŞKANI YETKİSİYLE ARTIŞ DEĞİŞEBİLİR
2026 yılı için belirlenen kimlik ve ehliyet harçlarındaki artış oranı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yetkisiyle artırılabilir veya düşürülebilir.
Bu oran, 2026 yılı boyunca geçerli olacak ve tüm vatandaşların kimlik ve sürücü belgesi harçlarında doğrudan etkili olacak.