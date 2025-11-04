Yeniden değerleme oranı ile kimlik ve ehliyet ücreti değişecek! 2026 kimlik ve ehliyet ücreti ne kadar olacak, belli oldu mu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı enflasyon oranını yüzde 2,55 olarak açıkladı. Bu verilere göre, 2026 yılı için geçerli olacak Yeniden Değerleme Oranı (YDO) ise yüzde 25,49 olarak belirlendi. Peki, 2026 yılında kimlik ve ehliyet harçları ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar...