Haberler Yaşam Haberleri Yeniden Refah Partili başkan silahlı saldırıda öldürüldü
Giriş Tarihi: 9.05.2026 15:23

Yeniden Refah Partili başkan silahlı saldırıda öldürüldü

Konya’nın Beyşehir ilçesinde Yeniden Refah Partisi Huğlu Mahalle Başkanı Necati Sandal (34), silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Onayla ilgili 7 kişinin gözaltına alındığı, aralarında cinayet zanlısınında olduğu 3 şüphelinin de arandığı belirtildi.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Yeniden Refah Partili başkan silahlı saldırıda öldürüldü
  • ABONE OL

İlçeye bağlı Adaköy Mahallesi'nde gece yaşanan olayda, Yeniden Refah Partisi (YRP) Huğlu Mahalle Başkanı Necati Sandal, arkadaşları ile birlikte alkol aldıkları sırada yanlarına bir grup geldi. İddiaya göre Sandal ve gruptakiler arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma yaşandı. Çıkan tartışmada av tüfeği ile ateş açan şüpheliler Sandal ile arkadaşı Mustafa Demirel'i yaraladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sandal, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Demirel'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili 7 kişin gözaltına alındığı, aralarında cinayet zanlısının da olduğu 3 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

#KONYA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Yeniden Refah Partili başkan silahlı saldırıda öldürüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA