Yeniden Refah Partili başkan silahlı saldırıda öldürüldü

İlçeye bağlı Adaköy Mahallesi'nde gece yaşanan olayda, Yeniden Refah Partisi (YRP) Huğlu Mahalle Başkanı Necati Sandal, arkadaşları ile birlikte alkol aldıkları sırada yanlarına bir grup geldi. İddiaya göre Sandal ve gruptakiler arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma yaşandı. Çıkan tartışmada av tüfeği ile ateş açan şüpheliler Sandal ile arkadaşı Mustafa Demirel'i yaraladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sandal, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Demirel'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili 7 kişin gözaltına alındığı, aralarında cinayet zanlısının da olduğu 3 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!