Yenidoğan Çetesi’nin avukatı bu kez 147 milyonluk hırsızlık dosyasında! Adli emanet soruşturmasında tanıdık isim

Birçok bebeğin ölüm ve yaralanmasından sorumlu olan Yenidoğan Çetesi'nin çökertilmesinin ardından kamuoyunda uzun süre gündemde kalan dosyada yeni bir detay ortaya çıktı. Çete, soruşturmayı yürüten Savcı Yavuz Engin'i makam odasında tehdit ederek adalet mekanizmasını etkilemeye çalışmıştı. Bu tehdit günlerce konuşulurken, dosyanın avukatlarından bir kişi bu kez farklı bir olayın merkezine oturdu.

Çetenin avukatı A.M., aradan günler geçmeden yeniden sahneye çıktı. Bu kez Büyükçekmece Adliyesi'nde adli emanet deposundan 147 milyon lira değerinde altın ve gümüşü çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilerden Kemal D.'nin avukatı olarak dosyada yer aldı. Hırsızlık, Savcı Yavuz Engin'in izninin ardından yaptığı rutin dışı denetimde ortaya çıkmıştı. Engin'in talimatıyla gözaltına alınan adliye memuru Kemal D., depodaki kayıp altın ve gümüşleri fark eden savcının hızlı müdahalesiyle yakalandı.

10'DAN FAZLA BEBEĞİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLULARDI

Yenidoğan Çetesi, 2019'dan 2024'e uzanan süreçte çok sayıda yenidoğan bebeğe bilinçli olarak yanlış tedavi uygulayıp 10'dan fazla bebeğin ölümüne, onlarcasının ise kalıcı hastalıklara yakalanmasına neden olan suç örgütü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ndeki işbirlikçileriyle sağlıklı bebekleri anlaşmalı özel hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan, yoğun bakımlarda sahte raporlarla ölümleri gizleyen ve ilaç usulsüzlükleriyle gelir elde eden bir yapıydı. Liderliğini daha önce PKK üyeliğinden ceza almış Fırat Sarı ile İlker Gönen'in yaptığı örgüt, 47 şüpheli ve 22 tutuklu ile halen yargılanırken; 10 hastane kapatılmıştı.