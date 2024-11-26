Yenidoğan Kalça Çıkıklığı Testi Hangi Bölümde Yapılır? Yenidoğan Kalça Çıkığı İçin Hangi Doktora Gidilir?

Yenidoğanlarda kalça çıkıklığı tedavi edilmezse, kalıcı sakatlıklara yol açabilir. Bu durum, bacak uzunluklarında eşitsizlik, topallama ve kalça ekleminde erken kireçlenme gibi sorunlara neden olabilir. Ayrıca, ilerleyen yaşlarda kalça ve bel ağrıları gibi kronik rahatsızlıklar da gelişebilir. Bunun yaşanmaması için yenidoğan kalça çıkıklığı testi hangi bölümde yapılır ve kalça çıkığı için hangi doktora gidilir araştırmak gerekir.

Yenidoğan Kalça Çıkıklığı Testi Hangi Bölüme Gidilir?

Yenidoğan kalça çıkıklığı testi için çocuk ortopedisi veya diğer adıyla pediatrik ortopedi bölümüne gitmek gerekir. Bu bölümde, yenidoğanların kalça eklemleri ultrason yöntemiyle incelenir ve kalça çıkıklığı olup olmadığı belirlenir. Kalça çıkıklığı şüphesi olan durumlarda, pediatrik ortopedi ile ilgilenen bir ortopedi uzmanı tarafından muayene yapılmalıdır. Ortopedi ve travmatoloji uzmanları, kalça çıkıklığı tanısını koyar ve tedavi sürecini yönetir.

Bebeklerde Kalça Ultrasonunu Kim Çeker?

Bebeklerde kalça ultrasonu, radyoloji uzmanları tarafından gerçekleştirilir. Bu uzmanlar, ultrason cihazını kullanarak bebeklerin kalça eklemlerini detaylı bir şekilde incelerler. Ultrason işlemi sırasında, bebeğin kalça bölgesine özel bir jel sürülür ve ultrason probu ile görüntüler alınır. Bu işlem, bebek için ağrısız ve bir o kadar güvenlidir. Kalça ultrasonu, doğumdan sonraki ilk birkaç hafta içinde yapılmalıdır. Çünkü erken teşhis, kalça çıkıklığı gibi sorunların tedavisinde büyük önem taşır.

Yenidoğan Kalça Ultrasonu Devlet Hastanesinde Yapılır mı?

Yenidoğan kalça ultrasonu devlet hastanelerinde yapılabilir. Devlet hastanelerinde bu hizmet, çocuk doktorları veya ortopedi uzmanları tarafından sağlanır. Yenidoğan bebeklerin kalça ultrasonu, doğumdan sonraki ilk birkaç hafta içinde yapılmalıdır.

Bu test, kalça çıkıklığı gibi sorunların erken teşhis edilmesine yardımcı olur ve tedavi sürecinin daha etkili olmasını sağlar. Devlet hastanelerinde yapılan kalça ultrasonu, sigortalı aileler için ücretsizdir veya sigortası olmayanlara ise düşük bir ücret karşılığında sunulur. Bu nedenle, yenidoğan bebeklerin kalça ultrasonu için devlet hastanelerine başvurmak, aileler için uygun maliyetli bir seçenek olabilir.