Yenidoğan Kalça Ultrasonu Hangi Bölüm Yapar? Bebeklerde Kalça Ultrasonu İçin Hangi Bölümden Randevu Alınır?

Kalça ultrasonu, doğumdan sonraki ilk 4 ila 6 hafta içerisinde yapılması önerilen bir tarama yöntemidir. Bu süreçte bebeğin kalça eklemlerindeki yapısal durum değerlendirilerek olası kalça çıkıklığı veya displazi gibi sorunların erken dönemde teşhis edilebilmesi için anne babaların yenidoğan kalça ultrasonu hangi bölüm yapar ve bebeklerde kalça ultrasonu için hangi bölümden randevu alınır sorularına doğru yanıtı bulmaları gerekmektedir.

Yenidoğan Bebeklerde Kalça Ultrasonunu Hangi Bölüm Yapar?

Yenidoğan bebeklerde kalça ultrasonu, kalça ekleminde yapısal bir sorun olup olmadığını ve eklemin gelişimini değerlendirmek amacıyla yapılır. Kalça ekleminde doğuştan gelen sorunlar olabileceği gibi, genetik yatkınlık ya da zor doğum gibi sebeplerle de kalça çıkıklığı riski olabilir. Bu durum ilerleyen aylarda fark edilmediğinde, çocuğun yürüme çağına geldiğinde hareket kısıtlılıklarına ve kalıcı eklem hasarlarına yol açabilir. Erken dönemde yapılan kalça ultrasonu, bu tür problemleri erken teşhis etme ve gerekli tedavi sürecini başlatma fırsatı sağlar.

Hayatın ilk 4 ila 6 haftası arasında yapılması gereken kalça ultrasonu radyoloji bölümünün alanına girmektedir.

Bebeklere tamamen ağrısız ve güvenli bir şekilde uygulanabilen bir görüntüleme yöntemi olan yenidoğan kalça ultrasonu sırasında bebek özel bir yatağa yerleştirilir ve bebeğin cildine zarar vermeyecek ve ultrason probunun cilt üzerinde rahat hareket etmesini sağlayacak bir jel uygulanır. Daha sonra ultrason probu bebeğin kalça bölgesine uygulanarak görüntü alınır. Ultrason cihazı, ses dalgaları kullanarak bebeğin kalça eklemlerinin yapısını görüntüler ve doktorlar bu görüntüler aracılığıyla kalça ekleminin gelişimini değerlendirir. İşlem yaklaşık 10 ila 15 dakika arasında tamamlanır ve bebeklerde herhangi bir rahatsızlığa neden olmaz.

Radyoloji uzmanları bebeğin kalça yapısını inceler ve eğer bir sorun tespit edilirse ilgili tıbbi bölüme yönlendirme yaparlar. Ultrason dışında Radyoloji bölümü, Bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme (MR) ve röntgen gibi cihazlar kullanarak farklı görüntüleme teknikleriyle beyin, karaciğer, böbrek ve diğer organlara yönelik ultrason taramalarıyla da birçok hastalığın teşhisinin yapıldığı radyoloji bölümü yenidoğan bebeklerde kalça çıkıklığının ve displazi sorunlarını tespit eden tek tıbbi branştır.