Yenidoğanların ‘kalplerine’ bakılacak

Sağlık Bakanlığı, bebeklerin erken dönemde semptom vermeyen, daha sonra ciddi sıkıntılara neden olabilen kalp hastalıklarını taramak için harekete geçti. Bakanlık tarafından, yenidoğan bebeklerde hayati risk taşıyan kritik doğuştan kalp hastalıkları erken teşhis edilecek. Etlik Şehir Hastanesi'nde tanıtımı yapılan Nabız Oksimetre Taraması, 1 Temmuz itibarıyla Türkiye genelindeki tüm kamu, özel ve üniversite hastanelerinde zorunlu olacak. Kritik doğuştan kalp hastalıkları tarama programı başlatılacak. Cihaz gebelikte tanı konulamayan ve doğumdan sonra erken dönemde belirti vermeyen kritik doğumsal kalp hastalıklarının taburcu edilmeden önce erken dönemde saptanması amacıyla kullanılıyor.