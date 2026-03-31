Yenifoça’da Liman projesi için önemli karar!

Foça'ya bağlı Yeni Foça Mahallesi'nde planlanan yat limanı projesi kapsamında, bölgedeki tarihi mirası ilgilendiren önemli bir karar alındı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, proje sahasıyla birlikte tescilli Osmanlı mezarlığına ilişkin yeni düzenlemeleri yürürlüğe koydu.

OSMANLI MEZARLIĞI'NIN BULUNDUĞU ALAN KORUMA ALANI OLARAK BELİRLENDİ

Alınan karara göre, "Eski Osmanlı Mezarlığı" olarak tescilli alanın bulunduğu 514172 ada 661 ve 674 parseller koruma alanı olarak belirlendi. Bu parsellerin tapu kayıtlarına gerekli şerhlerin işlenmesi istenirken, sürecin tamamlanmasının ardından Kurul Müdürlüğü'ne bilgi verilmesi gerektiği bildirildi.

YAT LİMANI KORUMA SINIRLARININ DIŞINDA KALDI

Öte yandan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan Yenifoça Yat Limanı projesine ait 5 bin ölçekli nazım imar planı ile 1000 ölçekli uygulama imar planının, belirlenen koruma sınırlarının dışında kaldığı ifade edildi. Bu nedenle planların ilgili kurumlarca yeniden ele alınması gerektiği kaydedildi. Son kararla birlikte yat limanı yapılması için önemli bir aşama daha geride kalmış oldu. Karar Foça'da sevinçle karşılandı.