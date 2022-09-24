Yenikapı Bursa Feribot Saatleri - Bursa Yenikapı Feribot Seferleri Saat Kaçta Başlıyor ve Bitiyor, Kaç Saat Sürüyor?

Yenikapı - Bursa feribotlarının kendine ait belli saat aralıkları ve başlangıç saatleri bulunmaktadır. Bu saat aralıklarının sık merak edilişinden kaynaklı da birçok soru kullanıcılar tarafından sorulmaktadır. Bu sebeple yazımızda bizler de Yenikapı - Bursa feribot saatleri hangi aralıklardadır, Bursa - Yenikapı Feribot Seferleri saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç saat sürüyor gibi soruları cevaplayarak sizleri bilgilendirmeyi amaçladık. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

Yenikapı-Bursa Feribot Saatleri

Yenikapı Bursa hızlı feribot seferleri İstanbul Avrupa Yakası ile Bursa'yı denizden birbirine bağlayan bir hattır. Yenikapı Bursa feribot seferleri yaklaşık 1 saat 35 dakika sürmektedir. İdo Yenikapı Feribot İskelesinden kalkan gemiler Bursa merkeze 25 km uzaklıktaki Mudanya İlçesinin Güzelyalı Mahallesinde bulunan feribot iskelesine varır. Seferler bu iki iskele arasında yapılır. Bu seferlerin ne sıklıkla olduğu, başlangıç ve bitiş saatlerini sizlerle aşağıdaki grafikte paylaştık inceleyerek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

İDO Yenikapı Bursa Feribot Seferleri Saatleri (Tüm Hafta) Sefer Güzergahı Kalkış ve Varış Saati Haftanın 7 Günü Gemi Tipi LPG li Araç Yenikapı - Bursa Kalkış: 07:30 Feribot Alınıyor Varış: 09:20 Yenikapı - Bursa Kalkış: 11:00 Deniz Otobüsü Alınmıyor! Varış: 12:50 Yenikapı - Bursa Kalkış: 15:00 Deniz Otobüsü Alınmıyor! Varış: 16:50 Yenikapı - Bursa Kalkış: 18:00 Deniz Otobüsü Alınmıyor! Varış: 20:05 Yenikapı - Bursa Kalkış: 20:00 Deniz Otobüsü Alınmıyor! Varış: 21:50

İDO Bursa Yenikapı Feribot Seferleri Saatleri (Tüm Hafta) Sefer Güzergahı Kalkış ve Varış Saati Haftanın 7 Günü Gemi Tipi LPG li Araç Bursa - Yenikapı Kalkış: 07:30 Feribot Alınıyor Varış: 09:25 Bursa - Yenikapı Kalkış: 08:30 Deniz Otobüsü Alınmıyor! Varış: 10:55 Bursa - Yenikapı Kalkış: 11:30 Deniz Otobüsü Alınmıyor! Varış: 13:25 Bursa - Yenikapı Kalkış: 16:30 Deniz Otobüsü Alınmıyor! Varış: 18:25 Bursa - Yenikapı Kalkış: 18:30 Feribot Alınıyor Varış: 20:25 Bursa - Yenikapı

Sadece Cuma Yapılır Kalkış: 20:30 Deniz Otobüsü Alınmıyor! Varış: 22:40

Bursa – İstanbul Feribot Saatleri

Bursa – Yenikapı feribot saatleri vermiş olduğumuz grafiklerdeki gibi olup belli durumlarda farklılık gösterebilmektedir. Bu farklılıkların sebeplerinden biri de hava muhalefetleridir. Bu gibi durumlarda ek bilgilendirmeler İdo'nun resmi sitesinden yapılmaktadır.