Yenikapı Bursa Feribot Saatleri - Bursa Yenikapı Feribot Seferleri Saat Kaçta Başlıyor ve Bitiyor, Kaç Saat Sürüyor?

Yenikapı - Bursa feribotlarının kendine ait belli saat aralıkları ve başlangıç saatleri bulunmaktadır. Bu saat aralıklarının sık merak edilişinden kaynaklı da birçok soru kullanıcılar tarafından sorulmaktadır. Bu sebeple yazımızda bizler de Yenikapı - Bursa feribot saatleri hangi aralıklardadır, Bursa - Yenikapı Feribot Seferleri saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç saat sürüyor gibi soruları cevaplayarak sizleri bilgilendirmeyi amaçladık. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.
Yenikapı Bursa hızlı feribot seferleri İstanbul Avrupa Yakası ile Bursa'yı denizden birbirine bağlayan bir hattır. Yenikapı Bursa feribot seferleri yaklaşık 1 saat 35 dakika sürmektedir. İdo Yenikapı Feribot İskelesinden kalkan gemiler Bursa merkeze 25 km uzaklıktaki Mudanya İlçesinin Güzelyalı Mahallesinde bulunan feribot iskelesine varır. Seferler bu iki iskele arasında yapılır. Bu seferlerin ne sıklıkla olduğu, başlangıç ve bitiş saatlerini sizlerle aşağıdaki grafikte paylaştık inceleyerek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.
|
İDO Yenikapı Bursa Feribot Seferleri Saatleri (Tüm Hafta)
|
Sefer Güzergahı
|
Kalkış ve Varış Saati
Haftanın 7 Günü
|
Gemi Tipi
|
LPG li Araç
|
Yenikapı - Bursa
|
Kalkış: 07:30
|
Feribot
|
Alınıyor
|
Varış: 09:20
|
Yenikapı - Bursa
|
Kalkış: 11:00
|
Deniz Otobüsü
|
Alınmıyor!
|
Varış: 12:50
|
Yenikapı - Bursa
|
Kalkış: 15:00
|
Deniz Otobüsü
|
Alınmıyor!
|
Varış: 16:50
|
Yenikapı - Bursa
|
Kalkış: 18:00
|
Deniz Otobüsü
|
Alınmıyor!
|
Varış: 20:05
|
Yenikapı - Bursa
|
Kalkış: 20:00
|
Deniz Otobüsü
|
Alınmıyor!
|
Varış: 21:50
|
İDO Bursa Yenikapı Feribot Seferleri Saatleri (Tüm Hafta)
|
Sefer Güzergahı
|
Kalkış ve Varış Saati
Haftanın 7 Günü
|
Gemi Tipi
|
LPG li Araç
|
Bursa - Yenikapı
|
Kalkış: 07:30
|
Feribot
|
Alınıyor
|
Varış: 09:25
|
Bursa - Yenikapı
|
Kalkış: 08:30
|
Deniz Otobüsü
|
Alınmıyor!
|
Varış: 10:55
|
Bursa - Yenikapı
|
Kalkış: 11:30
|
Deniz Otobüsü
|
Alınmıyor!
|
Varış: 13:25
|
Bursa - Yenikapı
|
Kalkış: 16:30
|
Deniz Otobüsü
|
Alınmıyor!
|
Varış: 18:25
|
Bursa - Yenikapı
|
Kalkış: 18:30
|
Feribot
|
Alınıyor
|
Varış: 20:25
|
Bursa - Yenikapı
|
Kalkış: 20:30
|
Deniz Otobüsü
|
Alınmıyor!
|
Varış: 22:40
Bursa – Yenikapı feribot saatleri vermiş olduğumuz grafiklerdeki gibi olup belli durumlarda farklılık gösterebilmektedir. Bu farklılıkların sebeplerinden biri de hava muhalefetleridir. Bu gibi durumlarda ek bilgilendirmeler İdo'nun resmi sitesinden yapılmaktadır.