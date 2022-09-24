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Giriş Tarihi: 24.9.2022 11:47 Son Güncelleme: 24.9.2022 11:47

Yenikapı Bursa Feribot Saatleri - Bursa Yenikapı Feribot Seferleri Saat Kaçta Başlıyor ve Bitiyor, Kaç Saat Sürüyor?

Yenikapı - Bursa feribotu günlük yaşantıda karşıya geçişlerde sık kullanılan deniz ulaşım araçlarından biridir. Zamandan ve yakıttan tasarruf için gayet makul bir ulaşım tercihidir. Çoğu zaman internet üzerinden saat aralıkları merak edilen konulardan biri olmuştur. Peki Yenikapı - Bursa feribot saatleri hangi aralıklardadır? Bursa - Yenikapı feribot seferleri saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç saat sürüyor?

Yenikapı Bursa Feribot Saatleri - Bursa Yenikapı Feribot Seferleri Saat Kaçta Başlıyor ve Bitiyor, Kaç Saat Sürüyor?

Yenikapı - Bursa feribotlarının kendine ait belli saat aralıkları ve başlangıç saatleri bulunmaktadır. Bu saat aralıklarının sık merak edilişinden kaynaklı da birçok soru kullanıcılar tarafından sorulmaktadır. Bu sebeple yazımızda bizler de Yenikapı - Bursa feribot saatleri hangi aralıklardadır, Bursa - Yenikapı Feribot Seferleri saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç saat sürüyor gibi soruları cevaplayarak sizleri bilgilendirmeyi amaçladık. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

Yenikapı-Bursa Feribot Saatleri

Yenikapı Bursa hızlı feribot seferleri İstanbul Avrupa Yakası ile Bursa'yı denizden birbirine bağlayan bir hattır. Yenikapı Bursa feribot seferleri yaklaşık 1 saat 35 dakika sürmektedir. İdo Yenikapı Feribot İskelesinden kalkan gemiler Bursa merkeze 25 km uzaklıktaki Mudanya İlçesinin Güzelyalı Mahallesinde bulunan feribot iskelesine varır. Seferler bu iki iskele arasında yapılır. Bu seferlerin ne sıklıkla olduğu, başlangıç ve bitiş saatlerini sizlerle aşağıdaki grafikte paylaştık inceleyerek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

İDO Yenikapı Bursa Feribot Seferleri Saatleri (Tüm Hafta)

Sefer Güzergahı

Kalkış ve Varış Saati

Haftanın 7 Günü

Gemi Tipi

LPG li Araç

Yenikapı - Bursa

Kalkış: 07:30

Feribot

Alınıyor

Varış: 09:20

Yenikapı - Bursa

Kalkış: 11:00

Deniz Otobüsü

Alınmıyor!

Varış: 12:50

Yenikapı - Bursa

Kalkış: 15:00

Deniz Otobüsü

Alınmıyor!

Varış: 16:50

Yenikapı - Bursa

Kalkış: 18:00

Deniz Otobüsü

Alınmıyor!

Varış: 20:05

Yenikapı - Bursa

Kalkış: 20:00

Deniz Otobüsü

Alınmıyor!

Varış: 21:50

İDO Bursa Yenikapı Feribot Seferleri Saatleri (Tüm Hafta)

Sefer Güzergahı

Kalkış ve Varış Saati

Haftanın 7 Günü

Gemi Tipi

LPG li Araç

Bursa - Yenikapı

Kalkış: 07:30

Feribot

Alınıyor

Varış: 09:25

Bursa - Yenikapı

Kalkış: 08:30

Deniz Otobüsü

Alınmıyor!

Varış: 10:55

Bursa - Yenikapı

Kalkış: 11:30

Deniz Otobüsü

Alınmıyor!

Varış: 13:25

Bursa - Yenikapı

Kalkış: 16:30

Deniz Otobüsü

Alınmıyor!

Varış: 18:25

Bursa - Yenikapı

Kalkış: 18:30

Feribot

Alınıyor

Varış: 20:25

Bursa - Yenikapı
Sadece Cuma Yapılır

Kalkış: 20:30

Deniz Otobüsü

Alınmıyor!

Varış: 22:40

Bursa – İstanbul Feribot Saatleri

Bursa – Yenikapı feribot saatleri vermiş olduğumuz grafiklerdeki gibi olup belli durumlarda farklılık gösterebilmektedir. Bu farklılıkların sebeplerinden biri de hava muhalefetleridir. Bu gibi durumlarda ek bilgilendirmeler İdo'nun resmi sitesinden yapılmaktadır.

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Yenikapı Bursa Feribot Saatleri - Bursa Yenikapı Feribot Seferleri Saat Kaçta Başlıyor ve Bitiyor, Kaç Saat Sürüyor?
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