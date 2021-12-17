Yenikapı İDO seferi bitmesin

İBB, Mudanya-Yenikapı arasında 14 yıldır arabalı feribot seferi yapan İDO ile anlaşamadı. İDO, seferleri yılbaşından itibaren durduracağını açıkladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden kiraladığı iki arabalı feribotla 14 yıldır Bursa'nın Mudanya İlçesi'nden İstanbul Yenikapıya, milyonlarca yolcu taşıyan İDO, radikal bir karar almaya hazırlanıyor. Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) İstanbul seferlerine başlaması, Osmangazi Köprüsü ve Bursa - İzmir - İstanbul otoyolunun hizmete girmesi ile maddi kayıplara uğrayan İDO, birde İstanbul Belediyesiyle anlaşma sağlayamayınca seferleri kaldırma kararı aldı. Kiralama süreleri biten ve bakım zamanı gelen her iki feribotu bakımları belediye tarafından yapıldıktan sonra kiralamak isteyen İDO, CHP'li belediyeden olumsuz cevap alınca çıkmaza düştü. Artan mazot fiyatlarını da gerekçe gösteren İDO 1 Ocak'tan itibaren Güzelyalı - Yenikapı arasında sefer yapan her iki arabalı feribotunda seferlerini sonlandırmaya karar verdi. İstanbul ile hem ticari hem de komşuluk ilişkileri üst sevide olan Bursa'da vatandaşlar, İDO'nun feribot seferlerinin kaldırılacağı duyurusu ile adeta sarsıldı. İBB'yi ve Başkan Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Bursalılar, yaklaşık 15 yıldır hiçbir şekilde sorun yaşamayan taraflar arasında bu yıl sorun yaşanmasına anlam veremedi.
VATANDAŞ TEPKİLİ MUSTAFA Bayrak- Müteahhit: Tarım ve hayvancılığın ötesinde, Turizm ve özellikle çok gelişmiş sanayisi ile Lokomotif şehirlerden biri olan Bursa'mızın bir ayağı sürekli İstanbul'da. Bu anlamda arabalı feribot seferleri, bizim için son derece önemli ve değerli. Günde binlerce, ayda milyonlarca kişinin taşındığı seferler, Belediyenin egosu nedeniyle iptal edilmemeli. Bursamız için, Bursalılar için çok büyük kayıp olur. Biz Bursalılar olarak iptal olmasını hiçbir şekilde istemiyoruz. Mustafa Ası- İşletmeci: İşim gereği bir ayağım sürekli İstanbul'da. Aracımla giderek ürün alımlarımı yapıp dönüyorum. Bu nedenle en çok deniz ulaşımını tercih ediyorum. Bir bakıma İDO'lar elimiz ayağımız. İptal olma durumu kabul edilemez. Benim gibi bir ayağı İstanbul'da olan binlerce iş insanı var. İBB'nin tavrı ve tutumu nedeniyle gidiş geliş maliyetlerimiz artacak. İstanbul'a ulaşım kabusa dönecek" diyerek tepkisini dile getirdi.
AYDA 40 BİN YOLCU TAŞIYOR
İSTANBULLULAR kadar Bursalıların da oldukça aktif bir şekilde kullandıkları ve İstanbul'a rahat ve kolay ulaşım sağlayabildikleri İDO arabalı feribotları, günde yaklaşık 6 bin, haftada ise 40 binden fazla yolcu taşıyor. Hizmete girdiği 2007 yılından bu yana 14 yılda 30 milyondan fazla Bursa ve İstanbulluyu birbirine kavuşturan seferlerin tamamen kaldırılması Bursalıların da büyük tepkisine neden oldu. Vatandaşlar, en temel haklarından biri olan ulaşım haklarını elinden alan İBB'ye ateş püskürdü.