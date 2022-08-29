Yenikapı Metro Durakları Nerede? Yenikapı Metro Durağı İle İDO Arası Mesafe Ne Kadar, Nasıl Gidilir?

İstanbul'da iki farklı Yenikapı metrosu bulunuyor. Bu metrolar M1 ve M2 hatları olarak biliniyor. M1 hattı da M1A ve M1B olarak ikiye ayrılıyor. Hatlar bu kadar çok olunca pek çok insan Yenikapı metro durağına nasıl gidilir, hangi hatlar geçiyor diye merak ediyor. Peki, Yenikapı metro durakları nerede? Yenikapı metro durağı ile İDO arası mesafe ne kadar? Konu ile ilgili bilmeniz gereken tüm detaylar, yazımızın devamında sizinle.

Yenikapı Metro Durakları Nerede?

Yenikapı'dan hangi metro var diye merak edenlere, sorunun yanıtını hızlıca verelim. Yenikapı da M1 (M1A – M1B) ve M2 hatları bulunuyor. Bu hatlar Yenikapı – Atatürk Havalimanı, Yenikapı – Kirazlı ve Yenikapı – Hacıosman arasında hizmet veriyor. Yenikapı metronun açık adresi ise:

Yenikapı Meydanı, Langa Bostanları Sokak 24-2,Aksaray Mahallesi, 34096, Fatih/ İstanbul

Yenikapı metrosu nereye kadar gidiyor diye düşünüyorsanız, bu sorunun pek çok yanıtı bulunuyor.

Yenikapı M1A metro durakları şu şekilde:

Atatürk Havalimanı, DTM- İstanbul Fuar Merkezi, Yenibosna, Ataköy- Şirinevler, Bahçelievler, Bakırköy- İncirli, Zeytinburnu, Merter, Davutpaşa- YTÜ, Terazidere, Otogar, Kocatepe, Sağmalcılar, Bayrampaşa- Maltepe, Topkapı- Ulubatlı, Emniyet- Fatih, Aksaray, Yenikapı.

Yenikapı M1B metro durakları şu şekilde:

Kirazlı- Bağcılar, Bağcılar Meydan, Üçyüzlü, Menderes, Esenler, Otogar, Kocatepe, Sağmalcılar, Bayrampaşa- Maltepe, Topkapı- Ulubatlı, Emniyet- Fatih, Aksaray, Yenikapı.

Yenikapı M2 metro durakları ise şu şekilde:

Hacıosman, Darüşşafaka, Atatürk Oto Sanayi, İTÜ- Ayazağa, Seyrantepe, Sanayi Mahallesi, 4. Levent, Levent, Gayrettepe, Şişli- Mecidiyeköy, Osmanbey, Taksim, Şişhane, Haliç, Vezneciler, Yenikapı.

Yenikapı Metro Durağına Giden Araçlar

Yenikapı metro istasyonuna:

30D

32A

41Y

70KY

72T

77

92B

otobüsleri ile ulaşım sağlayabilirsiniz.

Yenikapı İDO Arası Ulaşım

Yenikapı Feribot Metroya yakın mı sorusu pek çok vatandaşın kafasını kurcalıyor. Yenikapı metro durağı, İDO Yenikapı İskelesi'ne yaklaşık olarak 7 dakika yürüme mesafesinde bulunuyor.