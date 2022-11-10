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Giriş Tarihi: 10.11.2022 11:11

Yenilenen Echoes Mumları ile hatırlamaya değer anlar

Yenilenen Echoes Mumları ile hatırlamaya değer anlar

Bir koku, saf hayal gücüyle üzerimizde parıldayan ve bize hayatın farklı anlarını hatırlatan karşı konulamaz bir yolculuktur. Her nefesimizde, bize derinlik ve dinginliğin ipuçlarını bırakır. Bu saf gerçekten yola çıkarak, Echoes Candle & Scent Lab'de doğal ve temiz içerikli mumlar geliştiriyoruz. Her biri özel olarak geliştirilmiş esanslar, %100 soya mumu ve balmumunun mükemmel dengesi ile özel işlem görmüş pamuk fitillerin bir araya gelişiyle üretilen mumlarımız, İstanbul merkezli atölyemizde büyük bir zanaatkâr ekip tarafından el ile dökülerek hazırlanır. Parafin ve fitalat içermez. Esans ve ışık doludur.

The One, Inhale Nature, The Perfect Bloom, Sweet Like Home, Feed Your Soul, New Beginnings olmak üzere 6 koleksiyon ile 26 farklı koku seçeneği sunan Echoes; tatlı meyve ağaçlarından mis kokulu çiçeklere, yoğun aromalı baharatlardan odunsu doğal notalara uzanan koku alternatifleri ile çevresini etkisi altına alacak özel bir atmosfer yaratmak isteyenler için hazırlanmıştır.

Echoes Candle & Scent Lab. çevresel ayak izlerini en aza indirerek topluma olan faydasını en üst düzeye çıkartmayı hedeflemektedir. Bu sebeple satın alınan mumları tekrar doldurabileceğiniz "REFILL" projesini de başlatmıştır.

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Yenilenen Echoes Mumları ile hatırlamaya değer anlar
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