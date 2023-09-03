Haberler Yaşam Haberleri Yenilenmiş Telefon Ne Demek? B Kalite Telefon Nedir, Alınır Mı?
Giriş Tarihi: 3.9.2023 13:27 Son Güncelleme: 3.9.2023 13:27

Yenilenmiş Telefon Ne Demek? B Kalite Telefon Nedir, Alınır Mı?

Yenilenmiş telefon birtakım işlemlerden geçmiş telefondur. Bazı durumlarda telefon bozulabilir ve tamir edilmesi gerekir. Örneğin telefonun şarj yeri bozuktur ve şarj yeri soketi değiştirilecektir. Bu alan değiştirildiği zaman artık telefon B kalite telefon olarak ifade edilir. Bazı durumlarda bu özellikteki telefonu almak avantajlı olabilmektedir. Yenilenmiş telefon ne demek, b kalite telefon nedir, iyi mi, yenilenmiş cihaz alınır mı sorularından hareketle, yenilenmiş telefonun avantajlarına da yer verilecektir.

Yenilenmiş Telefon Ne Demek? B Kalite Telefon Nedir, Alınır Mı?

Yenilenmiş telefon fiyat açısından kullanıcıya avantaj sunar. Çünkü B kalite olarak adlandırılan telefonlar tamir görmüş telefonlardır. Bu nedenle de olması gerekenden daha ucuza satılır. Böylece yenilenmiş telefon satın alınmak istenirse maliyeti fazla olmayacaktır. Sadece önemli olan tamir işleminin çok iyi şekilde yapılmış olmasıdır. Yenilenmiş telefon ne demek, b kalite telefon nedir, iyi mi, yenilenmiş cihaz alınır mı soruları da hangi durumlarda bu özellikteki bir telefonun satın alınacağını anlatır.

Yenilenmiş Telefon Ne Demek?

Bazı durumlarda telefonun tamir işleminden geçmesi gerekir. Genelde telefonlarda çok sık karşılaşılan şarj yeri sorunu vardır. Şarj yeri soketinden kaynaklı problemlerde telefonun tekrardan kullanılabilmesi için o yerin tamir edilmesi şarttır. Aynı şekilde bazen telefon yere düştüğünde kamera zarar görür ve kameranın değiştirilmesi gerekir. Dolayısıyla telefon tamir işleminden geçer. Bu özellikteki bir telefon tamir edilip satılmak istenirse de yenilenmiş telefon olarak adlandırır.

B Kalite Telefon Nedir?

Ekonomik açıdan değerlendirildiğinde telefon bozulduğunda yeni bir telefon olmak yerine tamir ettirilir. Telefonun herhangi bir noktası tamir edildiğinde tekrardan orijinal şekli ile çalışması çok önemlidir. Tamir işlemi telefona yeni bir sorun oluşturmamalıdır. Tamir edilmiş telefon muhakkak test edilmelidir. Nasıl çalıştığını test etmeden kullanıcıya teslim etmek ya da satmak doğru değildir. Eğer bir telefon tamir işlemi görmüşse ve bu işlem test edilmişse, B kalite telefon olarak adlandırılır.

B Kalite Telefon İyi Mi?

B kaliteli telefonlarda hiçbir sıkıntı yoktur. Çünkü telefon tamir edilir ve bazı testler uygulanır. Bu testlerden geçiyorsa zaten yenilenmiş telefon, B kaliteli telefon olarak adlandırılır. Bu özellikteki telefonlar ikinci el telefonlar ile karıştırılır. İkinci el telefonlar tamir işleminden geçmemiştir. Kişi telefonu kullanmış ve herhangi bir firmaya doğrudan satmıştır. B kalite telefonlar ise tamir işleminden geçmiş telefonlardır. Bu nedenle de B kalite telefonlar daha uyguna satılmaktadır. B kalite telefonun kötü olduğuna dair bir ifade yoktur. Zaten B kalite telefonlar sıfıra en yakın telefonlar olarak bilinir.

Yenilenmiş Cihaz Alınır Mı?

Yenilenmiş cihazlar alınması için dikkat edilmesi gereken bir husus vardır. Bu önemli husus yenilenmiş telefonun Türk Standartları Tarafından belgelenmiş olmasıdır. Ayrıca bu belgeyle birlikte yenilenmiş telefonların Yenileme Merkezi olarak ifade edilen firmalardan alınması gerektiğidir. İki önemli hususa dikkat edildiği takdirde yenilenmiş telefonun alınmasında bir sakınca yoktur.

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Yenilenmiş Telefon Ne Demek? B Kalite Telefon Nedir, Alınır Mı?
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