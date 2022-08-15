Yenilmez 4 oyuncuları ve konusu: Yenilmez 4 nerede çekildi, vizyon tarihi ne, IMDB puanı kaç?

Yenilmez 4 bu akşam Star TV ekranlarında filmseverlerin karşısına çıkacak. Bu sebepler aksiyon ve dövüş filmi hayranları Yenilmez 4 oyuncuları ve konusu hakkında detaylı bilgi almak istiyorlar. 2016 tarihli yapım, son yılların en iyi dövüş filmleri arasında yer alıyor. Peki, Yenilmez 4 oyuncuları kim? Yenilmez 4 IMDB puanı kaç? İşte detaylar!
YENİLMEZ 4 KONUSU
Scott Adkins Boyka büyük ligler için hazırlanmaktadır. Ringde bir dövüş kaza sonucu ölümle biter. Boyka bunu sorgulamak için tekrar ringe çıkma kararı alır. Ölen dövüşçünün karısının kölelik yaptığını öğrenir. Bundan sonra kadını kurtarmak için Boyka, dövüşten dövüşe, zaferden zafere koşacaktır.
YENİLMEZ 4 OYUNCULARI
Scott Adkins, Teodora Duhovnikova, Alon Aboutboul