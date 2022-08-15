Yenilmez 4 oyuncuları ve konusu: Yenilmez 4 nerede çekildi, vizyon tarihi ne, IMDB puanı kaç?

YENİLMEZ 4 KONUSU

Scott Adkins Boyka büyük ligler için hazırlanmaktadır. Ringde bir dövüş kaza sonucu ölümle biter. Boyka bunu sorgulamak için tekrar ringe çıkma kararı alır. Ölen dövüşçünün karısının kölelik yaptığını öğrenir. Bundan sonra kadını kurtarmak için Boyka, dövüşten dövüşe, zaferden zafere koşacaktır.

YENİLMEZ 4 OYUNCULARI

Scott Adkins, Teodora Duhovnikova, Alon Aboutboul