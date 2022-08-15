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Giriş Tarihi: 15.8.2022 14:57

Yenilmez 4 oyuncuları ve konusu: Yenilmez 4 nerede çekildi, vizyon tarihi ne, IMDB puanı kaç?

Yenilmez 4 oyuncuları ve konusu, bu akşam STAR TV’de yayınlanacağının duyurulmasından sonra filmseverler tarafından sürekli olarak aratılıyor. Scott Adkins’in başrolünde olduğu 2016 tarihli film, çekildiği yerler açısından izleyenleri büyülüyor. Bu sebeple izleyiciler Yenilmez 4 nerede çekildi sorusunu yöneltiyor. Peki, Yenilmez 4 oyuncuları kim? Yenilmez 4 IMDB puanı kaç? İşte Star TV yabancı sinema kuşağı hakkında detaylar!

Yenilmez 4 oyuncuları ve konusu: Yenilmez 4 nerede çekildi, vizyon tarihi ne, IMDB puanı kaç?

Yenilmez 4 bu akşam Star TV ekranlarında filmseverlerin karşısına çıkacak. Bu sebepler aksiyon ve dövüş filmi hayranları Yenilmez 4 oyuncuları ve konusu hakkında detaylı bilgi almak istiyorlar. 2016 tarihli yapım, son yılların en iyi dövüş filmleri arasında yer alıyor. Peki, Yenilmez 4 oyuncuları kim? Yenilmez 4 IMDB puanı kaç? İşte detaylar!

YENİLMEZ 4 KONUSU

Scott Adkins Boyka büyük ligler için hazırlanmaktadır. Ringde bir dövüş kaza sonucu ölümle biter. Boyka bunu sorgulamak için tekrar ringe çıkma kararı alır. Ölen dövüşçünün karısının kölelik yaptığını öğrenir. Bundan sonra kadını kurtarmak için Boyka, dövüşten dövüşe, zaferden zafere koşacaktır.

YENİLMEZ 4 OYUNCULARI

Scott Adkins, Teodora Duhovnikova, Alon Aboutboul

YENİLMEZ 4 IMDB PUANI KAÇ?

Undisputed 4 IMDB puanı 6.9'dur.

YENİLMEZ 4 NEREDE ÇEKİLDİ?

2016 vizyon tarihli Yenilmez 4, Bulgaristan'da çekildi.

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Yenilmez 4 oyuncuları ve konusu: Yenilmez 4 nerede çekildi, vizyon tarihi ne, IMDB puanı kaç?
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