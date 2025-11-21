YEPYENİ CUMA MESAJLARI 2025: Ayetli, dualı, hadisli, anlamlı cuma mesajlarıyla Hayırlı Cumalar!

Cuma günü, sosyal medyada paylaşılabilecek en etkileyici Cuma mesajları araştırılmaya başlandı. Uzun, kısa ve resimli seçeneklerden oluşan mesajlar, yakınlarına iyi dileklerini iletmek isteyenler için önemli bir alternatif sunuyor. Maneviyat dolu sözler, bu özel günün anlamını yansıtarak kalplere dokunuyor. İşte, 21 Kasım Cuma mesajları...
Hayırlı Cumalar! Kalbinizden geçen hayırlı tüm duaların kabul olması dileğiyle, Cumanız mübarek olsun.
"Biliniz ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur." Rabbimizin huzurunun kalbinizi doldurması duasıyla, Hayırlı Cumalar.
Allah'ın rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Dualarınız kabul, Cumanız mübarek olsun.
"Şüphesiz, Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara yakındır." İyilikte ve duada buluştuğumuz bu Cuma günümüz mübarek olsun.
"Cuma günü, öyle bir saat vardır ki, kul o saatte Allah'tan bir şey isterse, Allah ona mutlaka verir." O saate isabet eden dualarımız kabul olsun. Hayırlı Cumalar.
"Rabbim, bize verdiği her nimete şükretmeyi, karşılaştığımız her imtihana ise sabretmeyi nasip eylesin. Şükrümüzün de, sabrımızın da mükâfatını bu mübarek Cuma'nın feyziyle görelim. Dualarınız kabul olsun, Cumanız mübarek olsun."
"Cuma, kalbimize tutulan bir aynadır. O aynada gördüğümüz güzellikler, tüm haftamıza yansısın. Temiz niyetlerle ettiğimiz dualarımızın semaya ulaştığı, gönlümüzün arındığı bir gün olsun. Hayırlı ve Bereketli Cumalar dilerim."
"Umutların yeşerdiği, rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu mübarek günde, Allah, yüreğinizdeki tüm sıkıntıları aydınlığa çıkarsın. Hakkımızda hayırlı olanı nasip etsin. O mübarek saatte dualarda buluşmak dileğiyle, Cumanız mübarek olsun."
"Bugün bir Cuma Vuslatı! Rabb'imize bir adım daha yaklaştığımız bu kutlu günde, O'ndan gelen her şeye razı olma makamına erişelim. Allah'ın Selâmı, Rahmeti ve Bereketi üzerinize olsun. Dualarınızda unutulmamak dileğiyle..."