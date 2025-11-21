YEPYENİ CUMA MESAJLARI 2025: Ayetli, dualı, hadisli, anlamlı cuma mesajlarıyla Hayırlı Cumalar!

"Rabbim, bize verdiği her nimete şükretmeyi, karşılaştığımız her imtihana ise sabretmeyi nasip eylesin. Şükrümüzün de, sabrımızın da mükâfatını bu mübarek Cuma'nın feyziyle görelim. Dualarınız kabul olsun, Cumanız mübarek olsun."

"Cuma, kalbimize tutulan bir aynadır. O aynada gördüğümüz güzellikler, tüm haftamıza yansısın. Temiz niyetlerle ettiğimiz dualarımızın semaya ulaştığı, gönlümüzün arındığı bir gün olsun. Hayırlı ve Bereketli Cumalar dilerim."