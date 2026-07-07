Yer Adana! Boğulma tehlikesi geçirip kalbi yeniden çalıştırılmıştı: Minik Mervan 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti!

DURAN KALBİ YENİDEN ÇALIŞTIRILDI

Ailesinin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler sevk edildi. Gölde arama-kurtarma çalışması başlatan su altı polisi, kısa sürede çocuğa ulaşarak kıyıya çıkardı. Kalbi durduğu belirlenen Mervan Seylan'a sağlık ekipleri ve dalgıç polisler müdahale ederek kalp masajı yaptı. Dakikalarca süren mücadelenin ardından kalbi yeniden çalışan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.