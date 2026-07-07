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Giriş Tarihi: 7.07.2026 12:38

Yer Adana! Boğulma tehlikesi geçirip kalbi yeniden çalıştırılmıştı: Minik Mervan 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti!

Adana’nın Sarıçam ilçesinde meydana gelen olayda 8 yaşındaki Mervan Seylan serinlemek için girdiği baraj gölünde boğulma tehlikesi geçirmişti. Duran kalbi sağlık ekipleri tarafından çalıştırılan Mervan’dan acı haber geldi. Minik çocuk tedavi gördüğü hastanede 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Yer Adana! Boğulma tehlikesi geçirip kalbi yeniden çalıştırılmıştı: Minik Mervan 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti!
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Olay, 28 Haziran'da öğle saatlerinde Sarıçam ilçesi Menekşe Mahallesi'ndeki Mangal Park kıyısında meydana geldi. Ailesiyle birlikte piknik yapan Mervan Seylan, serinlemek için Seyhan Baraj Gölü'ne girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Mervan Seylan, gözden kayboldu.

DURAN KALBİ YENİDEN ÇALIŞTIRILDI

Ailesinin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler sevk edildi. Gölde arama-kurtarma çalışması başlatan su altı polisi, kısa sürede çocuğa ulaşarak kıyıya çıkardı. Kalbi durduğu belirlenen Mervan Seylan'a sağlık ekipleri ve dalgıç polisler müdahale ederek kalp masajı yaptı. Dakikalarca süren mücadelenin ardından kalbi yeniden çalışan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

8 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

8 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Mervan Seylan, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsisinin ardından ailesi tarafından alınan Mervan'ın cenazesi, toprağa verildi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ADANA #SARIÇAM

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Yer Adana! Boğulma tehlikesi geçirip kalbi yeniden çalıştırılmıştı: Minik Mervan 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti!
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