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Giriş Tarihi: 25.6.2023 21:16

Yer Amasya: Düğün yolunda feci kaza! 3 kişi öldü...

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde iki araç çarpıştı. Feci kazada; yanan otomobildeki aynı aileden 3 kişi can verdi.

İHA
Yer Amasya: Düğün yolunda feci kaza! 3 kişi öldü...
Yakınlarının düğünü için Merzifon'dan Gümüşhacıköy'e doğru yola çıkan Zafer Oktay'ın kullandığı 10 AEV 172 plakalı otomobil, Akörüne kavşağı mevkiinde arızalandı. Arkadan gelen Sami Erboğa yönetimindeki 05 KD 947 plakalı otomobil arızalanan otomobile çarptı. Çarpışma sonrası yangın meydana gelen otomobildeki Zafer Oktay, yolcular Elif Oktay ve Sultan Oktay yanarak can verdi. Yaralanan diğer aracın sürücüsü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yanan araç itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yer Amasya: Düğün yolunda feci kaza! 3 kişi öldü...
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