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Giriş Tarihi: 6.11.2022 14:21 Son Güncelleme: 6.11.2022 14:22

Yer Aydın: Epilepsi hastası Cansu Yıldız sırra kadem bastı!

Aydın'ın Söke ilçesinde sabah evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan epilepsi hastası Cansu Yıldız (22) için polis ekipleri arama çalışması başlattı.

DHA
Yer Aydın: Epilepsi hastası Cansu Yıldız sırra kadem bastı!

Söke ilçesi Çeltikçi Mahallesi'nde yaşayan Mehmet ve Cevriye Yıldız, sabah uyandıklarında epilepsi hastası kızları Cansu'nun evde olmadığını fark etti. Aile, komşularıyla birlikte yaptığı aramada Cansu'ya ulaşamayınca polise kayıp ihbarında bulundu. Polis ekipleri ihbar üzerine Cansu'ya bulmak için çalışma başlattı. Kızlarının bir an önce bulunmasını isteyen Mehmet Yıldız, "Kızımın, epilepsi hastası olduğu için yüzde 70 engelli raporu var. Sabah uyandığımızda evde yoktu. Nereye gittiğini bilmiyoruz. Gitme ihtimali olan her yere baktık ama hiçbir yerde bulamadık. Annesi de ben de Cansu'yu çok merak ediyoruz. Kızımızın bir an önce bulunmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Yer Aydın: Epilepsi hastası Cansu Yıldız sırra kadem bastı!
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