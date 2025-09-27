Yer Aydın: Evden silah alarak yanına gitti! Sonrası korkunç...

Olay, saat 18.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Erol B. (32) ile Ekrem B. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle sabah saatlerinde tartışma çıktı. Akşam saatlerinde Ekrem B.'nin kahvehanede oturduğunu öğrenen Erol B., evden silah alarak yanına gitti. Erol B., burada silahı Ekrem B.'ye doğrultup ateşledi. Silahtan çıkan saçmalar, kahvehanenin yanındaki market sahibi Mehmet Gökdağ (54) ve müşterisi Erkan Şekerci'ye (30) isabet etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli Erol B. ise olay yerinden kaçtı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.