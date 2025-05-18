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Giriş Tarihi: 18.5.2025 11:13 Son Güncelleme: 18.5.2025 11:14

Yer Aydın: Kayıp kadın bakın nerede bulundu

Olay Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşandı... Kaybolan bir kadın, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu ormanlık alanda sağ olarak bulundu...

İHA
Yer Aydın: Kayıp kadın bakın nerede bulundu
Olay, geçtiğimiz günlerde Dalama Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.U. isimli erkek şahıs 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eşi K.U. (49)'nun kaybolduğunu bildirdi. İhbar üzerine Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Bölgedeki vatandaşlarla yapılan görüşmeler ve çevrede yürütülen arama çalışmaları sonucunda, kayıp kadın Dalama Mahallesi'ne bağlı ormanlık alanda kısa sürede bulundu. Sağlık durumu iyi olan K.U., gerekli kontrollerin ardından eşi R.U.'ya teslim edildi.
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Yer Aydın: Kayıp kadın bakın nerede bulundu
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