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Giriş Tarihi: 30.1.2022 09:12

Yer: Bağcılar! Akaryakıt istasyonu önünde korkutan cip yangını

DHA
Yer: Bağcılar! Akaryakıt istasyonu önünde korkutan cip yangını

Bağcılar'da seyir halinde yanmaya başlayan cip sürücüsü aracı akaryakıt istasyonu önünde durdurunca paniğe neden oldu. Akaryakıt istasyonu çalışanlarının müdahalesiyle yangın faciaya neden olmadan söndürüldü.

Yangın saat 22.45 sıralarında Bağcılar Göztepe Mahallesi Maslak Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun hemen önündeki bir cipte çıktı. 06 CCR 387 plakalı cip Maslak Caddesi'nde seyir halindeyken motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü de çıkan dumanları fark edince hemen yolun sağına aracı park etti. Sürücünün cipini durduğu yer de akaryakıt istasyonunun hemen önü oldu. Kısa sürede alevler cipi sardı.

İSTASYON ÇALIŞANLARI HEMEN MÜDAHALE ETTİ
Yangını gören akaryakıt istasyonu çalışanları söndürme tüpleriyle yangına müdahale ederek olası bir facianın önüne geçti. Daha sonra olay yerine giden itfaiye ekipleri yanan cipte soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle Maslak Caddesi'ndeki trafik yoğunluğu oluşurken cip kullanılamaz hale geldi. Yürekleri ağza getiren yangın anlarını vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

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Yer: Bağcılar! Akaryakıt istasyonu önünde korkutan cip yangını
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