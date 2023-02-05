Yer Başakşehir: Feci kazada 1 ölü 2 yaralı!

Korkunç kaza saat 08.00 sıralarında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi girişindeki kavşakta meydana geldi. İddiaya göre 34 FBE 182 hafif ticari araç şoförü kırmızı ışıkta geçerek 34 BGT 890 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada içinde 3 kişinin olduğu 34 BGT 890 plakalı hafif ticari araç takla attı. Kırmızı ışık ihlali yapan şoför de kaza sonrası olay yerinden yaya olarak kaçtı.