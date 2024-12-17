Yer Bayburt: Garson heimlich manevrasıyla müşteriyi kurtardı!

Bayburt'un en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir lokantaya ailesiyle birlikte yemek yemeye giden bir vatandaş, yemek yediği sırada bir anda boğazına kaçan yiyecek nedeniyle tıkandı. Nefes almakta güçlük çeken vatandaş, panikle oturduğu sandalyeden kalkarak öksürmeye başladı. Boğazındaki yemek parçasını bir türlü çıkaramayan vatandaş, nefes alamadığı için kızarmaya başladı. Ölümle burun buruna gelen vatandaş, eşi ve çocuğu başta olmak üzere lokantadaki herkesi korkuttu. Boğazındaki parçayı çıkarmak için sürekli öksüren müşterinin yardımına ise garson Fatih Birsen yetişti. İlk önce müşterinin sırtına vuran Birsen, boğazdaki parça çıkmayınca heimlich manevrası uygulamaya başladı. Birsen'in hayat kurtaran müdahalesiyle nefes almaya başlayan, ölüm tehlikesinden son anda kurtulan müşteri ise Birsen'e sarılarak, teşekkür etti.

O anlara tanıklık eden İşletme sahibi Ozan Aydoğdu, çalışan Fatih Birsen'in soğukkanlılıkla müşteriye müdahale ettiğini söyleyerek, Birsen'in ilk yardımı sonucu vatandaşın büyük bir tehlike atlattığını belirtti.