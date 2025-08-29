Yer Bursa: Düğün konvoyundaki çakarlı magandalara ceza yağdı!

Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, aracı Alanyurt yolunda durdurdu. Araçta yapılan aramada kurusıkı tabanca ile çakar düzeneği ele geçirildi. Sürücüye çakarlı araç kullanmaktan 138 bin 172 TL, araç sahibine ise çakar takılmasına izin vermekten aynı miktarda para cezası uygulandı. Çakar düzeneğine el konulurken, araç 1 ay süreyle trafikten men edildi. Ayrıca sürücünün ehliyetine de 1 ay süreyle el konuldu. Çakarlı otomobilden havaya ateş açıldığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.