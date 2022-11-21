Yer çekimine meydan okuyan adam! Son üstüvaneci Bekir amca

İki teker üzerinde panayır panayır, şehir şehir gezen Bekir Akça 1971'de dünyaevine girdi, bir sene sonra da oğlu Tahir'i kucağına aldı. Aynı sene ustası Ali Ertan ise emekliye ayrıldı. Kendisi gibi minik oğlu da üstüvaneci olmak isteyen Akça, hem seyircileri büyülüyor hem de oğlu Tahir'i yetiştiriyordu. Baba ve oğul ilk ciddi gösterilerini yaptıklarında yıl 1987'ydi. "Efsane Baba-Oğul" olarak anılmaya başlayan Akça'lar, Samsun'un plakasından da esinlenerek sahne isimlerini "Efsane 55" yaptılar.

İsimleri gibi kendi özgün şovlarını da yaratan Efsane 55, meraklı gözlerle kendilerini izleyen seyircileri büyülemek için 6 metre yükseklikteki üstüvanenin tepe noktasında teğer turları atar, gerilimi artırmak için de gözlerini Türk Bayrağı ile kapatıp elleriyle tuttukları direksiyonu da özgür bırakırlardı.

Yıllarını milyonları büyüleyerek geçiren Efsane 55, yavaş yavaş kaybolan panayırlarla birlikte tarihe karıştılar. Son üstüvaneci Bekir Akça, 65 yaşında son gösterisini yaptığında takvim yaprakları 2014'ü gösteriyordu. Akça'nın emekliye ayrılışıyla birlikte Türkiye'de bir gelenek daha güzel bir anı olarak tarih sayfalarında yerini aldı. Bugünlerde Bafra'daki mütevazı dükkanında motosiklet tamirciliği yapan 73 yaşındaki Bekir Akça, geriye baktığında gördüğü ışıltılı mazisini SABAH'a anlattı...