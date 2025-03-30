Yer Edirne Saros: 30 kiloluk orkinos yakaladı!

'BU BALIĞI BEKLEMİYORDUM'

10 yıldır amatör balıkçılık yaptığını ve ilk kez bu büyüklükte bir balık tuttuğunu ifade eden Çakır, "En sevdiğim av disiplini olan 'Shore jigging' av tekniği ile derin meralarda çeşitli avcı balıkları avlıyorum. Akya, torik, yazılı orkinos, sinarit gibi balıkları tutuyorum. Çeşitli meralara gidiyordum. Daha önceki bir avda oltaya orkinos takıldı. Ancak bir süre mücadele sonunda kazanan taraf o olmuştu. Bu balığı beklemiyordum. Oltaya geldiğinde ilk önce torik zannettim. Sonrasında büyük olduğunu belli etti ve mücadele başladı. Yaklaşık 20 dakikalık mücadele sonunda galip gelen taraf ben oldum. Orkinos kıyıya geldi ve kıyı rekorumu 30 kilo ağırlığında ve 130 santimetre uzunluğunda orkinosla kırdım. Peşinde olan herkese rastgele" dedi.