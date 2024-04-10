Yer Elazığ: Çorabından çıkardı, market çalışanının üzerine yürüdü!

Olay, Rüstempaşa Mahallesi'ndeki bir zincir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir şahıs market çalışanı ile tartıştı. Tartışmanın ardından sinirine hakim olamayan şahıs, çorabının içinden bıçak çıkardı. Eline aldığı bıçakla çalışanın üzerine yürüyen şahsa vatandaşlar engel oldu.