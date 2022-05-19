Yer Fethiye: Rus turist zorunlu iniş yaptı!

Çevredeki pilotların durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sevk edildi. Alexsander Trifonow'un bulunduğu alana yürüyüş yolu olmaması nedeniyle ekipler, iple kurtarma istasyonu kurdu. İstasyona bağlanan kazazede turist, yaklaşık üç saat süren çalışmayla kurtarıldı.