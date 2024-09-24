Yer İstanbul Avcılar: Masadaki telefonu böyle çaldı! Getirsin şikayetçi olmayacağım

Dükkandan çıktıktan sonra masada duran telefonunu bulamayan Ertürk, güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Ertürk, telefonunun çalındığını fark edince karakola giderek şikayetçi oldu. Polis, telefonu çalan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayı anlatan Cem Efe Ertürk, 'Müşteri gelmişti içeriye 1- 2 dakikalığına girdim. Çıkar çıkmaz telefonuma baktım, telefonum ortada yoktu. Yaklaşık 3 dakika sürmedi kaybolması. Telefonun piyasa değeri 8-9 bin TL. Telefonumu getirsin ben başka bir şey istemiyorum. İçindeki sim kartlar duruyorsa getirsin, kendisinden şikayetçi olmayacağım' dedi.