Yer İstanbul Pendik: Otomobil ve minibüs alev alev yandı!

Giriş Tarihi: 1.10.2025 10:29 Son Güncelleme: 1.10.2025 10:30

İstanbul Pendik’te minibüs ve otomobilin karıştığı kaza sonrası yangın çıktı.Yangında ölen ya da yaralanan olmazken 2 araç da kullanılamaz hale geldi.

DHA
Yangın saat 08:30 sıralarında Pendik Emirli Mahallesi Şile yolunda kazaya karışan araçlarda çıktı.İddiya göre minibüs ve otomobil kavşaktan anayola giriş yapmak istediği sırada otomobil minibüse çarptı.Kaza sonrası başlayan yangın kısa sürede 2 aracı da sardı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Polis ekipleri yangın nedeniyle yolda güvenlik önlemi alarak trafiği kontrollü sağladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken 2 araç da kullanılamaz hale geldi.Yangında ölen ya da yaralanan olmazken ekipler yangınla ilgi inceleme başlattı...

