Yer İstanbul Pendik: Otomobil ve minibüs alev alev yandı!

Yangın saat 08:30 sıralarında Pendik Emirli Mahallesi Şile yolunda kazaya karışan araçlarda çıktı.İddiya göre minibüs ve otomobil kavşaktan anayola giriş yapmak istediği sırada otomobil minibüse çarptı.Kaza sonrası başlayan yangın kısa sürede 2 aracı da sardı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Polis ekipleri yangın nedeniyle yolda güvenlik önlemi alarak trafiği kontrollü sağladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken 2 araç da kullanılamaz hale geldi.Yangında ölen ya da yaralanan olmazken ekipler yangınla ilgi inceleme başlattı...