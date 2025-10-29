Yer İstanbul! Polisin ’dur’ uymayıp park halindeki TIR’a çarptı: 1 ölü!

POLİSE ATEŞ AÇTI, YARALI YAKALANDI

Polis ekiplerince takip edilen araç, Sultanbeyli Fatih Bulvarı üzerinde park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazanın ardından araçta bulunan Y.G (21) olay yerinde hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı. Bu sırada araçtan kendi imkanlarıyla çıkan ve kaçmaya çalışırken polise ateş açan kişi de yaralı olarak yakalandı.