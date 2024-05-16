Yer Kocaeli: Parkta iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı!

Olay, saat 16.00 sıralarında Körfez ilçesine bağlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi Seda Caddesi'ndeki Dostluk Parkı'nda meydana geldi. Parkta, iki grup genç arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. 1'i bıçak, diğeri de tekme ve yumruk darbeleriyle 2 kişinin yaralandığı kavga, olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı.