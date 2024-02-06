Yer Konya: Evli çift gözaltında! Araçlarından bakın ne çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karatay ilçesi Hacıveyiszade Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Aramada otomobilin motor kısmındaki hava filtresine saklanmış bin 200 uyuşturucu hap ele geçirildi. Sürücü Ahmet S. ile yanındaki eşi Ayşe S., gözaltına alındı. Polis, çiftin Tatlıcak Mahallesi'ndeki evinde de arama yaptı.