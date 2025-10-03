Haberler Yaşam Haberleri Yer Kütahya: 11 yıl 5 ay cezası bulunan şahıs yakalandı
Kütahya'da hakkında 11 Yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timleri, (JASAT) ve Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbari ve saha çalışmaları neticesinde, büyük ve küçükbaş hayvan hırsızlığı suçundan hakkında 11 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.U. (34) isimli şahıs, yapılan çalışmalar neticesinde Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Tavşanlı Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
