Yer Muğla: Caretta caretta kurtarılamadı





'DENİZLERE YABANCI MADDE ATMAYIN UYARISI'



DEKAMER'den yapılan açıklamada, "Eylül ayının ikinci haftası Marmaris Orhaniye'den gelen ihbar sonrası DEKAMER'e getirilerek radyografisi sonucunda 7 kancalı misinanın sindirim sisteminde olduğu görülen ve 2 aydır tedavi altında olan Ufuk Duru'yu kaybettik. Denizlere atılan misina ve olta gibi yabancı maddeler her geçen gün daha fazla deniz kaplumbağasının yaralanması ile ölmesine sebep olabiliyor" denildi.