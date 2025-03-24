Yer: Tekirdağ! Genç kızı sokak orasında göz göre göre kaçırdılar!

Çerkezköy'de yaşayan Vedat A., evlenmek istediği Sevgi T.'yi ailesiyle istemeye gitti. Vedat A., kızın ailesinin evliliğe izin vermemesi üzerine Sevgi T.'yi kaçırmaya karar verdi. Vedat A.'nın yengesi Seda A., önceki gün Kızılpınar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yürüyen Sevgi T.'nin önünü kesti.
Seda A., kızla konuşurken Vedat A., kullandığı hafif ticari araçla yanlarına yaklaştı. Seda A., aracın kapısını açarken, arkadan gelen Vedat A.'nın ağabeyi Mahsun A., kızı zorla bindirdi.
Araç hızla bölgeden uzaklaşırken, Sevgi T.'nin ailesinin ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. İncelemede, Vedat A. ve ailesinin, İstanbul Çatalca'da araç değiştirip, başka araçla İstanbul'a gittiği belirlendi.