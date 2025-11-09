Yeraltı şehrini kazarken yakalandılar

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültürel mirasın korunması ve kaçak kazı olaylarının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Merkez ilçeye bağlı Kaymaklı Beldesi Camii Kebir Mahallesi'nde operasyon düzenledi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, M.P. ve H.P. isimli iki şüpheliyi izinsiz kazı yaparken suçüstü yakaladı. Olay yerinde yapılan aramada; 1 adet keser, 2 adet kürek, 1 adet kazma ve 1 adet kova ele geçirildi. Nevşehir Alan Başkanlığı ve Nevşehir Müze Müdürlüğü ekiplerinin bölgede yaptığı ilk incelemelerde, kazı yapılan alanın eski bir medeniyete ait yeraltı şehri olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.