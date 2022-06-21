Yerebatan Sarnıcı Giriş Ücreti – İstanbul Yerebatan Sarnıcı Girişi Ne Kadar, Kimlere Ücretsiz?

Her gün farklı birçok ziyaretçiye kapısını açan dokusu ve tarihiyle görenleri büyüleyen Yerebatan Sarnıcı, içinden yükselen ve sonsuz gibi bir görünüme sahip olan mermer sütunlar sebebiyle döneminde "Yerebatan Sarayı" olarak adlandırılmıştır. Sarnıcın bulunduğu yerde daha önce bir Bazilika bulunmasından kaynaklı Bazilika Sarnıcı olarak da anılmaktadır. İnsanların ziyaret duraklarından tarihi yarımada içerisindeki Yerebatan Sarnıcı giriş ücreti ne kadar bilinmemektedir.

Yerebatan Sarnıcı Giriş Ücreti

Tarihi yarımada içerisinde yer alan turistlerin uğrak mekanları arasında yer alan Yerebatan Sarnıcı hem yapısı hem de tarihiyle insanların ilgisini çekerek yoğun ilgi görmektedir. Yerebatan Sarnıcı'na gitmek için T1 Kabataş – Bağcılar tramvay hattı kullanılarak Sultanahmet durağından birkaç dakikalık yürüme mesafesinde yer alır. Haftanın yedi günü açık olan Yerebatan Sarnıcı, 09.00 – 18.00 saatleri arasında ziyaretçilerine kapısını açmaktadır.

Yerebatan sarnıcı giriş ücretleri yetişkinler için 15 TL, öğretmenler ve öğrenciler için 5 TL, yabancı ziyaretçiler için ise 30 TL olarak ücretlendirilmektedir. Yerebatan Sarnıcı Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olmadığından dolayı müze kart geçmemektedir.