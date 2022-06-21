Haberler Yaşam Haberleri Yerebatan Sarnıcı Giriş Ücreti – İstanbul Yerebatan Sarnıcı Girişi Ne Kadar, Kimlere Ücretsiz?
Giriş Tarihi: 21.6.2022 10:17 Son Güncelleme: 21.6.2022 10:18

Yerebatan Sarnıcı Giriş Ücreti – İstanbul Yerebatan Sarnıcı Girişi Ne Kadar, Kimlere Ücretsiz?

Yerebatan Sarnıcı Giriş Ücreti – İstanbul Yerebatan Sarnıcı Girişi Ne Kadar, Kimlere Ücretsiz?

Mimari yapısıyla insanların ilgisini çeken Yerebatan Sarnıcı uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde devasa bir alanı kaplamaktadır. 100.000 ton su depolama kapasitesi olan bu sarnıcı Bizans İmparatoru I. Justiniaus (527 – 565) sarayın ve diğer hanelerin su ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla yaptırmıştır. İnsanların ilgisini çeken Yerebatan Sarnıcı’nı ziyaret etmeden önce ziyaretçiler en çok Yerebatan Sarnıcı giriş ücreti ne kadar olduğu ve kimler için ücretsiz olduğu araştırmaktadır.

Her gün farklı birçok ziyaretçiye kapısını açan dokusu ve tarihiyle görenleri büyüleyen Yerebatan Sarnıcı, içinden yükselen ve sonsuz gibi bir görünüme sahip olan mermer sütunlar sebebiyle döneminde "Yerebatan Sarayı" olarak adlandırılmıştır. Sarnıcın bulunduğu yerde daha önce bir Bazilika bulunmasından kaynaklı Bazilika Sarnıcı olarak da anılmaktadır. İnsanların ziyaret duraklarından tarihi yarımada içerisindeki Yerebatan Sarnıcı giriş ücreti ne kadar bilinmemektedir.

Yerebatan Sarnıcı Giriş Ücreti

Tarihi yarımada içerisinde yer alan turistlerin uğrak mekanları arasında yer alan Yerebatan Sarnıcı hem yapısı hem de tarihiyle insanların ilgisini çekerek yoğun ilgi görmektedir. Yerebatan Sarnıcı'na gitmek için T1 Kabataş – Bağcılar tramvay hattı kullanılarak Sultanahmet durağından birkaç dakikalık yürüme mesafesinde yer alır. Haftanın yedi günü açık olan Yerebatan Sarnıcı, 09.00 – 18.00 saatleri arasında ziyaretçilerine kapısını açmaktadır.

Yerebatan sarnıcı giriş ücretleri yetişkinler için 15 TL, öğretmenler ve öğrenciler için 5 TL, yabancı ziyaretçiler için ise 30 TL olarak ücretlendirilmektedir. Yerebatan Sarnıcı Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olmadığından dolayı müze kart geçmemektedir.

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Yerebatan Sarnıcı Giriş Ücreti – İstanbul Yerebatan Sarnıcı Girişi Ne Kadar, Kimlere Ücretsiz?
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