Yerebatan Sarnıcı Hikayesi Nedir? Yerebatan Sarnıcı Medusa ve El Heykeli Hikayesi Gerçek Mi?

Yerebatan Sarnıcı İstanbul'da bulunan bir kapalı su sarnıcıdır. Estetik yapısıyla dikkat çeken bu yapı pek çok turist tarafından ziyaret edilmektedir. Burayı gören turistler veya merak edenler internet üzerinden genellikle şu soruları araştırıyorlar; "Yerebatan sarnıcının hikayesi nedir, Medusa neden ters, Medusa hikayesi nedir, neden para atılır?"

Yere Batan Sarnıcı Hikayesi Nedir?

Yerebatan Sarnıcı hikayesi çok eskiye dayanmaktadır. Yerebatan Sarnıcı İstanbul'un su ihtiyacını karşılamak için 526-527 yıllarında yaptırılmıştır. Kapalı bir su sarnıcıdır. Suyun içerisinden yükselen sütunlar nedeniyle halk arasında Yerebatan Sarnıcı olarak bilinmektedir. Sarnıcın üzerinde daha önceden bir Bazilika bulunmaktaydı. Bu nedenle Bazilika Sarnıcı olarak da bilinmektedir. Bu sarnıç Bizans İmparatoru I.Justinianus tarafından yaptırılmıştır. Sarnıç şehrin birinci ve ikinci tepeleri arasındaki su ihtiyacını karşılamak amacıyla Hadrianus su yollarına bağlanmıştır. İstanbul Osmanlı Devleti tarafından fethedildikten sonra Sarayburnu ve Bahçe kapısı tarafına su dağıtımında kullanılmıştır. Daha sonra Osmanlı Devleti şehirde kendi su dağıtım sistemini kurdu. Yerebatan sarnıcı kayalık bir zemine oturmuş, tuğladan inşa edilmiş dikdörtgen bir yapıdır. 336 sütun taşımaktadır. Kuzeybatı tarafındaki 41 sütun şu an görünür durumda değil çünkü Abdülhamid Han döneminde kapatılmıştır. Yerebatan Sarnıcı'nın içerisinde Medusa, el heykeli gibi yapılar bulunmaktadır.

Yere Batan Sarnıcı Medusa

Medusa hikayesi nedir diye soranlar için şöyle açıklayabiliriz; bir rivayete göre Medusa Yunan mitolojisinde yeraltı dünyasının dişi canavarı olan üç Gorgonadan biridir. Bu üç kız kardeşten sadece Yılan Başlı Medusa olumludur. Kendisine bakan kişileri taşa çevirme özelliğine sahiptir. O dönemde büyük yapıları ve önemli yerleri korumak için Gorgona kafalarının resim ve heykellerinin koyulduğu, Medusa'nın da bu düşünceyle buraya koyulduğu düşünülmektedir. Başka bir rivayete göre Medusa simsiyah gözlü, upuzun saçlı ve mükemmel vücutlu bir kadındır. Zeus'un oğlu Perseus'a aşık olmuştur. Aynı zamanda Athena'nın da perseus'a aşık olduğu ve Medusa'yı kıskandığı bilinmektedir. Athena Medusa'nın saçlarını yılana çevirir ve böylece Medusa'nın baktığı herkes taşa dönüşür. Medusa daha fazla dayanamaz ve aynaya bakarak kendini taşa çevirir. Medusa neden ters diye düşünenler için bu sorunun cevabını şöyle verebiliriz; Medusa başı sütun kaidelerine bakanların taş kesilmemesi için ters koyulmuştur. Ayrıca Yerebatan Sarnıcı neden para atılır derseniz, suya dilek dileyerek para atıldığında bu dileklerin gerçek olacağına inanılır.