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Giriş Tarihi: 13.7.2023 22:17

Yerebatan Sarnıcı’nda kimyasal koku paniği

Fatih’te bulunan Yerebatan Sarnıcı’nda, 76 ülke başkonsolosu ve konsoloslarının katıldığı etkinlik öncesinde bazı davetliler tarafından kimyasal koku fark edilince olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmada herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı

İHA
Yerebatan Sarnıcı’nda kimyasal koku paniği

Olay, saat 17.00 sıralarında Fatih Alemdar Mahallesi Yerebatan Sarnıcı Müzesi'nde yaşandı. Yerebatan Sarnıcı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen, 76 ülke başkonsolosu ve konsoloslarının katıldığı etkinlik öncesinde kimyasal bir koku fark edildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Müzeye gelen ekipler, havalandırma çalışması yaptı. İncelemeler sonucu herhangi bir kimyasal tepkime olmadığını tespit eden ekipler, olay yerinden ayrıldı.

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Yerebatan Sarnıcı’nda kimyasal koku paniği
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