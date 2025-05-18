Haberler Yaşam Haberleri Yerin dünyanın merkezinden en uzak noktası hangi ülkenin sınırları içindedir?
Giriş Tarihi: 18.5.2025 23:52 Son Güncelleme: 18.5.2025 23:56

Yerin dünyanın merkezinden en uzak noktası hangi ülkenin sınırları içindedir?

Kim Milyoner Olmak İster'de 100 Bin TL değerindeki soru açıldı. "Yerin dünyanın merkezinden en uzak noktası hangi ülkenin sınırları içindedir?" sorusunun yanıtı izleyenler tarafından da merak edildi. Peki, "Yerin, Dünya'nın merkezinden en uzak noktası yani bu bakış açısına göre en yüksek yeri hangi ülke sınırları içerisinde?" İşte, Kim Milyoner Olmak İster'de 100 Bin TL'lik sorunun yanıtı belli oldu!

Yerin dünyanın merkezinden en uzak noktası hangi ülkenin sınırları içindedir?

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de 100 Bin TL'lik soru ve yanıtı merak edildi. Yarışmacının açtırdığı 100 Bin TL değerindeki soru "Yerin, Dünya'nın merkezinden en uzak noktası yani bu bakış açısına göre en yüksek yeri hangi ülke sınırları içerisinde?" oldu. İşte, Kim Milyoner Olmak İster'de 100 Bin TL'lik sorunun cevabı!

Yerin, Dünya'nın merkezinden en uzak noktası yani bu bakış açısına göre en yüksek yeri hangi ülke sınırları içerisinde?

A- ÇİN

B- NEPAL

C- ABD

D- EKVATOR

Doğru cevap: D- EKVATOR

ARKADAŞINA GÖNDER
Yerin dünyanın merkezinden en uzak noktası hangi ülkenin sınırları içindedir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz