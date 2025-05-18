Yerin dünyanın merkezinden en uzak noktası hangi ülkenin sınırları içindedir?

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de 100 Bin TL'lik soru ve yanıtı merak edildi. Yarışmacının açtırdığı 100 Bin TL değerindeki soru "Yerin, Dünya'nın merkezinden en uzak noktası yani bu bakış açısına göre en yüksek yeri hangi ülke sınırları içerisinde?" oldu. İşte, Kim Milyoner Olmak İster'de 100 Bin TL'lik sorunun cevabı!