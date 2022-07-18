Yerleştirme puanı nedir? Yerleştirme puanı ne işe yarar, hesaplama nasıl yapılır?

YKS YERLEŞTİRME PUANI NEDİR?

Üniversite tercihleri yapılırken "Yerleştirme Puanları" esas alınacak olup "Sınav puanları" kısmında bulunan rakamlar, alınan ham puanı göstermektedir. YKS sonuçlarında yerleştirme puanları ve başarı sıralamaları, tercihlerde kullanılacak olan rakamlardır.

EK PUANLI YERLEŞTİRME PUANI NEDİR?

Tablo 6A'da ve Tablo 6B.1'de yer alan lisans programlarına, ilgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden önce kayıt olan adaylar ek puanlı yerleştirme puanları ile yerleştirileceklerdir. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar Tablo 6A'da ve Tablo 6B.1'de yer alan lisans programlarına ek puanlı yerleştirme puanları ile yerleştirilmezler.

Ek puanlı yerleştirme hakkı meslek lisesi mezunlarına tanınmaktadır. Bu ek puanlı sonuç hesaplanırken öğrencinin okuduğu lise ve bölümle ilgili tercihler yapması hâlinde sahip olacağı puandır. Öğrencinin okuldan alacağı puan yalnızca okunan bölümle alakalı tercihler yapması hâlinde verilir. Öğrenci, meslek lisesinden, inşaat bölümünden mezunsa, işletme seçmesi hâlinde bu puandan faydalanamıyor.