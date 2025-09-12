Yerli kuduz aşısında geri sayım başladı

Türkiye, devam eden aşı araştırmalarıyla tüm dünyanın dikkatini üzerine çekiyor. Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ateş Kara, yerli aşı çalışmaları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kara, çok yakın zamanda kuduz aşısını bitireceklerini söyleyerek, "Kuduz aşısında laboratuvarda üretim, inaktif şekle getirilme, yapısının bozulmadığının tekrar test edilmesi, inaktif etkenin ileride kullanılabilir şekilde en ideal saklama koşullarının belirlenmesi, aşı formuna gelmesi süreçleri tamamlandı. Teorik olarak elimizde aşı var. Ancak güvenlik testleri sürüyor. Ekimde de laboratuvarda koruyuculuğundan emin olduktan sonra, hayvan deneyleri başlayacak. Üretimi de deniyoruz, başarılı ilerliyor. Fabrika düzeyindeki üretim önümüzdeki sene olur. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) için geliştirilen aşı, kuduz aşısının 6 ay gerisinden geliyor" dedi.