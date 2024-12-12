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Giriş Tarihi: 12.12.2024 09:30

Yerli Malı Haftası ne zaman, ne yapılır, etkinlikleri neler? 2024 Yerli Malı Haftası şiirleri ve özlü sözleri

Özellikle okullarda her yıl anılan Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası öğrenci, öğretmen ve velilerin düzenlediği etkinliklerle anlam kazanıyor. Bu noktada panoları süslemek veya sınıf etkinliğinde günün anlam ve önemine vurgu yapmak için Yerli Malı Haftası şiirleri tercih ediliyor. Öte yandan tutumlu olmakla ilgili özlü sözler de okul panolarını süsleyen bir diğer detay oluyor. Peki; 2024 Yerli Malı Haftası ne zaman, ne yapılır, etkinlikleri neler?

Yerli Malı Haftası ne zaman, ne yapılır, etkinlikleri neler? 2024 Yerli Malı Haftası şiirleri ve özlü sözleri

Kısa, uzun, farklı, anlamlı Yerli Malı Haftası şiirleri 2024 yılına özel derlendi. Millî, manevi ve kültürel değerlerin kazanılması açısından öğrencilerde tutumluluk bilincini oluşturmayı hedefleyen bu özel hafta çeşitli etkinliklere sahne olacak. İşte, Yerli Malı Haftası tarihleri ve etkinlikleri...

YERLİ MALI HAFTASI NE ZAMAN?

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası 12-18 Aralık tarihlerini kapsıyor. Hafta boyunca okullarda çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

YERLİ MALI HAFTASI NE YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından önerilen Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında;

öğrencilerin kumbara tasarlaması

tutumlu olmakla ilgili şiir ve şarkıların sınıfça söylenmesi

coğrafi işaretleri ürünleri resmetmek

açık havada endemik bitki gözlemi yapmak

suyun tasarruflu kullanılmasına yönelik etkinlikler öneriliyor.

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YERLİ MALI HAFTASI ŞİİRLERİ 2024

YURDUMUZDA YETİŞİR

Meyvenin en tatlısı

Sebzenin kat katlısı

Buğdayların en hası

Yurdumuzda yetişir.

Çilek,vişne,portakal.

Çeşit çeşit elmalar

İncir dersen,içi bal

Yurdumuzda yetişir.

Erik,badem,zerdali.

Ya, duta ne demeli?

Ayva,üzüm,şeftali

Yurdumuzda yetişir.

Mandalina,ayvalar

Kavun,karpuz ve de nar.

Pırasa,karnabahar

Yurdumuzda yetişir.

Bunu herkes bilmeli.

Yurda hizmet etmeli.

Kalkınmak istiyorsak

Yerli mal tüketmeli

Ülkü Duysak

YERLİ MALI

Üstüm, başım, İçim, dışım.

Ayakkabım yerli malı...

Vatanını seven insan,

Yerli malı kullanmalı.

Neden param avuç avuç

Yabancıya gitsin bütün?

O paralar diken olur,

Canımızı yakar bir gün.

Yerli malı duruyorken

Yabancıya bakar mıyım?

İşçimizin emeğini

Bile bile yıkar mıyım?

Çeşidi az olsa bile,

Yerli malı, vatan malı

Başka türlü düşünenler

Varlığından utanmalı.

TUTUMLU ÇOCUK

Damla damla akan sudan,

Koca göller dolup taşar.

Tutumsuzlar kalır yolda,

Tutumlular dağlar aşar.

Biz tutumlu çocuklarız,

Para dolu kumbaramız.

İnsanlar kara günde,

Kimseye el açmamalı.

Çalışmalı, kazanmalı,

Hiçbir işten kaçmamalı.

Biz tutumlu çocuklarız,

Para dolu kumbaramız.

* Hakkı Sunat

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Yerli Malı Haftası ne zaman, ne yapılır, etkinlikleri neler? 2024 Yerli Malı Haftası şiirleri ve özlü sözleri
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