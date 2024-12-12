Yerli Malı Haftası ne zaman, ne yapılır, etkinlikleri neler? 2024 Yerli Malı Haftası şiirleri ve özlü sözleri

Kısa, uzun, farklı, anlamlı Yerli Malı Haftası şiirleri 2024 yılına özel derlendi. Millî, manevi ve kültürel değerlerin kazanılması açısından öğrencilerde tutumluluk bilincini oluşturmayı hedefleyen bu özel hafta çeşitli etkinliklere sahne olacak. İşte, Yerli Malı Haftası tarihleri ve etkinlikleri...
YERLİ MALI HAFTASI NE ZAMAN?
Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası 12-18 Aralık tarihlerini kapsıyor. Hafta boyunca okullarda çeşitli etkinlikler düzenleniyor.
YERLİ MALI HAFTASI NE YAPILIR?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından önerilen Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında;
öğrencilerin kumbara tasarlaması
tutumlu olmakla ilgili şiir ve şarkıların sınıfça söylenmesi
coğrafi işaretleri ürünleri resmetmek
açık havada endemik bitki gözlemi yapmak
suyun tasarruflu kullanılmasına yönelik etkinlikler öneriliyor.
YERLİ MALI HAFTASI ŞİİRLERİ 2024
YURDUMUZDA YETİŞİR
Meyvenin en tatlısı
Sebzenin kat katlısı
Buğdayların en hası
Yurdumuzda yetişir.
Çilek,vişne,portakal.
Çeşit çeşit elmalar
İncir dersen,içi bal
Yurdumuzda yetişir.
Erik,badem,zerdali.
Ya, duta ne demeli?
Ayva,üzüm,şeftali
Yurdumuzda yetişir.
Mandalina,ayvalar
Kavun,karpuz ve de nar.
Pırasa,karnabahar
Yurdumuzda yetişir.
Bunu herkes bilmeli.
Yurda hizmet etmeli.
Kalkınmak istiyorsak
Yerli mal tüketmeli
Ülkü Duysak
YERLİ MALI
Üstüm, başım, İçim, dışım.
Ayakkabım yerli malı...
Vatanını seven insan,
Yerli malı kullanmalı.
Neden param avuç avuç
Yabancıya gitsin bütün?
O paralar diken olur,
Canımızı yakar bir gün.
Yerli malı duruyorken
Yabancıya bakar mıyım?
İşçimizin emeğini
Bile bile yıkar mıyım?
Çeşidi az olsa bile,
Yerli malı, vatan malı
Başka türlü düşünenler
Varlığından utanmalı.
TUTUMLU ÇOCUK
Damla damla akan sudan,
Koca göller dolup taşar.
Tutumsuzlar kalır yolda,
Tutumlular dağlar aşar.
Biz tutumlu çocuklarız,
Para dolu kumbaramız.
İnsanlar kara günde,
Kimseye el açmamalı.
Çalışmalı, kazanmalı,
Hiçbir işten kaçmamalı.
Biz tutumlu çocuklarız,
Para dolu kumbaramız.
* Hakkı Sunat