Yerli Malı Haftası ne zaman, ne yapılır, etkinlikleri neler? 2024 Yerli Malı Haftası şiirleri ve özlü sözleri

Kısa, uzun, farklı, anlamlı Yerli Malı Haftası şiirleri 2024 yılına özel derlendi. Millî, manevi ve kültürel değerlerin kazanılması açısından öğrencilerde tutumluluk bilincini oluşturmayı hedefleyen bu özel hafta çeşitli etkinliklere sahne olacak. İşte, Yerli Malı Haftası tarihleri ve etkinlikleri...