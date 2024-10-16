Yerli Malı Haftasında Neler Yapılır? Okulda Yerli Malı Haftası İçin Yapılacak Tarifler

Yerli Malı Haftası, Türkiye'de her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan bir etkinliktir. Bu hafta, yerli üretimin ve yerli malı kullanımının teşvik edilmesi amacıyla düzenlenir. Bu nedenle yerli malı haftasında neler yapılır gibi konular ülke içinde üretilen malların tercih edilmesini ve tüketici bilincini artırmayı hedefler. Okulda yerli malı haftası için yapılacak tarifler öğrencilere yerli ürünlerin önemi anlatılır ve yerli malı kullanımı özendirilir.

Yerli Malı Haftasında Neler Yapılır?

Yerli Malı Haftası, çocuklara yerli ürünlerin önemini öğretmek için harika bir fırsat. Bu hafta boyunca okulda yapılan etkinliklerde, çocukların hem eğlenerek hem de öğrenerek katılımını sağlayacak tarifler hazırlayabilirsiniz. İşte size okulda yapabileceğiniz bazı pratik ve lezzetli tarifler:

Kahvaltılık Tarifler

Peynirli Poğaça: Un, su, maya, tuz ve peynirle hazırlanan klasik bir lezzet. Çocuklar hamuru yoğurmaya bayılacaklar.

Zeytinli Ekmek: Ekmek dilimleri üzerine zeytinyağı sürülüp, zeytin ve kekik serpilerek fırında ısıtılabilir. Hem sağlıklı hem de lezzetli bir atıştırmalık.

Reçelli Tost: Yerli meyvelerden yapılan reçellerle hazırlanan tostlar, kahvaltılara renk katacaktır.

Sütlaç: Süt, pirinç ve şekerle yapılan sütlaç, hem besleyici hem de kolay hazırlanan bir tatlıdır.

Öğle Yemeği Tarifleri

Mercimek Çorbası: Kuru mercimek, soğan, havuç ve bulgur ile hazırlanan mercimek çorbası, hem doyurucu hem de sağlıklı bir seçenektir.

Köfte: Kıyma, soğan, ekmek içi ve baharatlarla hazırlanan köfteler, çocukların en sevdiği yemeklerden biridir.

Sebzeli Pilav: Bulgur, havuç, bezelye ve mısır gibi sebzelerle hazırlanan pilav, hem lezzetli hem de renkli bir öğün olacaktır.

Yoğurtlu Salata: Salatalık, domates ve yeşilliklerle hazırlanan yoğurtlu salata, öğünleri dengeleyecektir.

Okulda Yerli Malı Haftası İçin Yapılacak Tarifler

Atıştırmalık Tarifler