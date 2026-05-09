Yerli ve milli teknolojiler SAHA 2026’da yoğun ilgi gördü

MKE yayımladığı basın açıklamasında, SAHA 2026'nın yalnızca bir savunma fuarı olmadığını, aynı zamanda Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayiindeki yükselişinin dünyaya gösterildiği stratejik bir vitrin niteliği taşıdığını vurguladı. 1453'e uzanan üretim mirasını geleceğin teknolojileriyle birleştiren MKE, fuarda yalnızca savunma sistemlerini değil; uçtan uca üretim kabiliyetini, yüksek mühendislik altyapısını ve modern muharebe sahasına yönelik teknoloji vizyonunu da uluslararası arenaya taşıdı.

63 ÜLKE İLE KRİTİK TEMAS

Fuarda gerçekleştirilen diplomatik ve ticari görüşmeler, MKE'nin küresel savunma sanayiindeki etkisini bir kez daha ortaya koydu. Açıklamaya göre; 63 ülkeden gelen 150'yi aşkın resmi heyetle üst düzey temaslar gerçekleştirildi. Ayrıca 96 firma ile stratejik iş görüşmeleri yapılırken, 16 ülkeden 301 tedarikçiyle üretim ve teknoloji altyapısına yönelik önemli görüşmeler yürütüldü.

Gerçekleştirilen temaslarda üretim kapasitesinin artırılması, yeni ihracat fırsatlarının geliştirilmesi ve sürdürülebilir savunma sanayii iş birliklerinin güçlendirilmesine yönelik önemli adımlar atıldı.

YENİ NESİL SİSTEMLER BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

MKE tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen 50'yi aşkın yeni ürün ve sistem de ilk kez SAHA 2026 kapsamında vitrine çıktı. Kara, deniz ve hava savunmasına yönelik geliştirilen yüksek teknoloji çözümleri, uluslararası ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti.

Fuarda ayrıca 6 yeni ürünün lansmanı gerçekleştirilirken, "Etkili-Basit-Ucuz (EBU)" yaklaşımıyla geliştirilen yeni nesil savunma sistemleri de dikkat çekti. MKE'nin yüksek mühendislik kabiliyeti ve modern üretim altyapısı, yabancı heyetlere kapsamlı şekilde tanıtıldı.

19 İMZA, 1,5 MİLYAR DOLARLIK DEV KAZANIM

SAHA 2026 boyunca toplam 19 imza atan MKE, sözleşmeye bağlanan projeler kapsamında yaklaşık 1,5 milyar dolarlık stratejik kazanım elde etti. Yapılan anlaşmaların; savunma sanayiinde yerlilik oranının artırılması, kritik teknolojilerin geliştirilmesi ve Türkiye'nin küresel savunma pazarındaki etkinliğinin güçlendirilmesi açısından tarihi önem taşıdığı belirtildi.

MKE açıklamasında, "Tam Bağımsız Türkiye" vizyonu doğrultusunda milli savunma sanayiinin küresel ölçekteki yükselişine yön vermeye ve dünyada ses getiren projeler geliştirmeye kararlılıkla devam edileceği ifade edildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör