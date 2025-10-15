Yerlikaya: “675 bin personelimizle suçun her türlüsüne karşı seferberlik ruhuyla hareket ediyoruz”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye Yüzyılı vizyonunun en önemli ayağını "Türkiye'nin huzuru" olarak gördüklerini belirterek, 675 bin personelle kara, mavi ve siber vatanda suçun ve suçlunun her türlüsüne karşı seferberlik ruhuyla mücadele ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen 110. Dönem Kaymakamlık Kursu kura töreninde konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni atanan 110 kaymakamı tebrik etti. Yerlikaya, "Yoğun bir eğitim programını başarıyla tamamlayan 16'sı kadın 110 kaymakamımızı yürekten kutluyorum. Kaymakam, ilçesinde kamu düzenini tesis etmek, devletin vakarını korumak ve milletin huzurunu sağlamakla sorumludur" dedi.

"KOLTUKTAN GÜÇ DEVŞİREN YÖNETİCİ OLMAYIN"

Yeni kaymakamlara tavsiyelerde bulunan Yerlikaya, "Yöneticilikte vizyoner ve merhametli, istişarede cömert, iletişimde sabırlı olun. Devletimizin vakarını korurken insan onurunu yüceltin. Koltuğuna güç kazandırmak yerine koltuğundan güç devşiren yönetici olmayın. Gücünüzü adaletle, meşruiyetinizi ahlakla ikame edin" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NIN HUZURU İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin huzur ve güvenliği için daima çalışacaklarını vurgulayan Yerlikaya, "Cumhurbaşkanım, İçişleri Bakanlığı olarak Türkiye Yüzyılı vizyonunun en önemli ayağını 'Türkiye'nin huzuru' olarak görüyoruz. Bu yüzden 675 bin personelimizle gece gündüz demeden kara, mavi ve siber vatanda suçun ve suçlunun her türlüsüne karşı seferberlik ruhuyla hareket ediyoruz" dedi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİYLE KARDEŞLİĞİMİZİ BÜYÜTÜYORUZ"

Yerlikaya, organize suç örgütleriyle, uyuşturucu ticaretiyle ve her türlü suç odağıyla amansız bir mücadele yürüttüklerini belirterek, "Terörsüz Türkiye hedefiyle kardeşliğimizi büyütüyoruz. Trafikte sıfır can kaybı hedefimize ulaşmak için yoğun mesai harcıyoruz. Yalnızca suçla mücadele etmiyoruz, suçu doğuran alanları da daraltıyoruz" diye konuştu. Yerlikaya, güçlü liderlik ve kararlı duruşla Türkiye Yüzyılı vizyonunu hayata geçirmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.